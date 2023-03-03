El canciller Marcelo Ebrard celebra inversiones de Tesla y BMW

El canciller Marcelo Ebrard celebró la llegada de inversiones millonarias de Tesla y BMW a México y dijo que nuestro país “se está moviendo muy rápido” para acelerar la producción doméstica de autos eléctricos.

Ante un público compuesto por empresarios, directivos de empresas globales y diplomáticos internacionales, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que la transición de los autos de combustión a los vehículos eléctricos está ocurriendo en todo el mundo más rápido de lo previsto hace unos años.

“Para nosotros es una máxima prioridad acelerar la electromovilidad y la transición energética del país, porque todo está cambiando más rápido de lo planeado”, expuso Ebrard, al participar en el Raisina Dialogue, que se celebra en la India.

“Entonces vamos a tener un plazo más corto de lo planeado o esperado para estar produciendo suficiente energía limpia y mover la industria automotriz hacia la electromovilidad”, explicó.

Inversión de Tesla y BWM generarán miles de empleos en México

Recientemente, la empresa BMW anunció una inversión millonaria en San Luis Potosí, mientras que esta misma semana Tesla dio a conocer la construcción de una giga planta de autos eléctricos en Nuevo León. Ambas inversiones fueron gestionadas por la Secretaría de Relaciones exteriores y generarán miles de empleos en las entidades mencionadas.

Hoy en día, "tenemos muchas posibilidades porque estamos viviendo un gran cambio en la cadena económica de suministro y la organización económica [...] en el mundo", indicó el canciller.

Ebrard celebra apertura del Consulado General en Mumbai

Por otra parte, el secretario Ebrard se congratuló al confirmar la apertura del Consulado General en Mumbai –capital financiera de la India–, el cual tiene como objetivo acelerar las oportunidades de nuestro país con distintos sectores, en específico con la industria farmacéutica india, y que a su vez se traduzca en mejores precios y mejor calidad para los medicamentos de los mexicanos. Lo anterior, dado el crecimiento exponencial que ha tenido la India en dicho sector.

Ebrard aseveró que México y la India comparten la misma visión y las políticas "para mejorar las condiciones de la mayoría de la población".

