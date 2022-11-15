Ebrard se reúne con líderes de países miembros de MIKTA

Ciudad de México. En el marco de la Cumbre de Líderes del G20, los líderes de los países miembros de MIKTA, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, sostuvieron un breve encuentro en el que se congratularon por los resultados de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del G20, al tiempo que expresaron su compromiso con el multilateralismo como herramienta para la resolución de conflictos.

Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, tuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Canadá, Melanie Joly, y de España, José Manuel Albares Bueno, con quienes realizó un repaso de los principales desarrollos de las respectivas relaciones bilaterales, e intercambió puntos de vista sobre la situación geopolítica y los principales retos de la comunidad internacional en materia económica.

📸 El canciller @m_ebrard sostuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de España, @jmalbares, en el marco de la Cumbre del @g20org y sobre la situación geopolítica y los principales retos de la comunidad internacional en materia económica.

🇲🇽🤝🇪🇸#G20Indonesia pic.twitter.com/8rzFM0Op0Q — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 15, 2022

¿Qué es el MITKA?

MIKTA es una alianza integrada por México, Indonsia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Las cinco naciones provienen de diferentes culturas y regiones, sin embargo, se identifican porque son democracias y economías abiertas con altas tasas y niveles destacados de poder económico.

Un aspecto fundamental que distingue a estas naciones es que cuentan con una posición geográfica estratégica y están vinculadas de forma estrecha con sus respectivas regiones.