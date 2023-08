¡No hay piso que les embone! Ebrard dice que el piso “Está disparejo... bueno un poquito”

El que se llevó la jornada “precampañeante” fue Marcelo Ebrard que ahora salió con que: “¿El piso está parejo?... pues no tanto... bueno... Está disparejo... bueno un poquito”. Esperemos que su sonrisa no se convierta en llanto.

Por otra parte, don Ricardo Monreal el que dice que ¡no se pasen! Y es que mientras se encontraba en Guerrero le “chismearon” que sus eventos están cada vez más vacíos: “En muchos de los estados los gobernadores ya tomaron partido... A la gente se les prohíbe o no se les permite acudir a mis eventos”, dijo Monreal.

Por otra parte, al “corcholato” de Adán Augusto le cayeron los emisarios: “Me mandan un reportero que me dice ah usted debe ser el consentido del presidente y le digo -no el consentido del presidente es el pueblo de México-”, bien bajado ese balón don Adán.

Mientras tanto a la exjefa de Gobierno de la CDMX la siguen molestando con que es la fiel copia de AMLO: “Los de la oposición dicen: -aayyyy.. es que Claudia tiene principios como los de López Obrador... Pues a mucha honra... a mucha honra... Es un honor estar con Obrador”, les dijo Claudia.

Del lado “Frentista”, nuevamente le sacaron el tema de sus declaraciones fiscales a “la Señora X”. Durante una entrevista, Xóchitl Gálvez dijo que todo su situación fiscal se encuentra en regla, que ser una empresaria y servidora pública no está mal, sin embargo a la hora de hacer las cuentas, nomás no le salen los numeritos.