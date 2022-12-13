Ebrard presenta plan para comunidades migrantes en el exterior

Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard, presentó el Plan de Acción para la Atención a las Comunidades Mexicanas Residentes en el Exterior 2022-2024.

Mencionó que a partir de hoy habrá un sistema de medición de la calidad de la atención en los consulados y sobre qué tan avanzado está el Plan de Acción.

“Qué sería lo nuevo de este plan, yo diría bueno ya se dijo aquí, sea involucrado a todas las áreas de gobierno, y se ha escuchado a nuestra comunidad, esto lo podríamos haber hecho, pues nada más las dependencias y ya luego lo mandas hecho, y entonces qué sería lo novedoso, lo importante, si ustedes me permiten, primero primera vez qué vamos a tener un sistema de medición de la calidad de la atención de los consulados, teníamos 50 ahora tenemos 52”.

El canciller @m_ebrard presentó en la @SRE_mx el Plan de Acción para la Atención a las Comunidades Mexicanas Residentes en el Exterior 2022-2024. pic.twitter.com/gUmxUHINPQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2022

Además, de que aseguró, se facilitara la participación de los migrantes en temas electorales y políticos.

“Facilitar su participación, política electoral, porque si son parte de nuestra nación, tienen que tener voz y voto, y no toda la tramitología que ustedes ya conocen muy compleja, entonces el que quiera participar que lo haga que pueda hacerlo, es una lucha antigua, no se trata este plan, de un plan electoral, pero si facilita los derechos de las y los ciudadanos”.

#EnVivo | Presentación del Plan de Acción para la Atención a las Comunidades Mexicanas Residentes en el Exterior 2022-2024. https://t.co/GvGj1XTA4B — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 13, 2022

Cobertura IMSS para migrantes mexicanos

Ante paisanos, el diplomático mexicano, recordó que también se está trabajando en la cobertura de los migrantes en el IMSS para que puedan tener servicios médicos, fondo de retiro y el poder apoyar el traslado de cuando alguien fallece.

Además, de que cuentan con apoyo legal y en lenguas como Otomí y Zapoteco, y no solo eso se les respaldará el los procesos legales.

Ebrard insistirá en programa DACA

Ebrard advirtió que seguirá insistiendo en el programa DACA, aunque a muchos les incomode.

“Vamos a seguir insistiendo, claro con el respeto a la soberanía de Estados Unidos, en el programa DACA, que es un gran programa, es algo que tenemos que seguir apoyando, alzar la voz, levantar la voz, cuando nos reunamos y podamos respectó a los derechos de las y los mexicanos en Estados Unidos, que llevan años se le reconozcan sus derechos fundamentales y que por cierto son un número considerable más de 10 millones y cada vez que nos reunamos, vamos a seguir insistiendo, y si les incomoda y pues ni modo a nosotros nos incomoda más que no tengan derechos”.