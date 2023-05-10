El canciller Marcelo Ebrard se reúne con ministro Corea del Sur

Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo hoy una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Park Jin, en la sede de la Cancillería mexicana. Esta reunión contribuyó a fortalecer la relación bilateral. Es la primera vez que el ministro coreano visita nuestro país. En julio de 2022, el ministro Park Jin recibió al secretario Marcelo Ebrard en Seúl.

Los cancilleres refrendaron su compromiso con el continuo fortalecimiento de la Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua establecida en 2005, con miras a lograr que los vínculos alcancen su pleno potencial en todos los ámbitos. Hace 61 años, México y la República de Corea establecieron relaciones diplomáticas.

Con mi gran amigo Park Jing , Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, quien ya leyó “El Camino de Mexico” y subrayó la página 297 en la que me refiero al éxito de su país a partir de la educación, el ahorro y la innovación. Bienvenido !!! pic.twitter.com/ry68tr8Fzx — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 9, 2023

Cancilleres destacan intercambios comerciales entre México y Corea del Sur

Los cancilleres Marcelo Ebrard y Park Jin destacaron la relevancia de los crecientes intercambios comerciales y de inversión, especialmente la participación de empresas coreanas en proyectos de infraestructura en México, tales como la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Por ello, acordaron continuar con el impulso de los lazos económicos bilaterales entre ambos países.

Participé en la reunión entre @m_ebrard y @FMParkJin. Destacaron el alto nivel de diálogo político como socios estratégicos 🇲🇽 🇰🇷, y los flujos de comercio e inversión. Enriqueceremos la relación con cooperación innovadora en electromovilidad, aeroespacial y nuevas tecnologías. pic.twitter.com/TW5PSIONAG — Carmen Moreno Toscano (@CMorenoToscano1) May 10, 2023

El canciller Marcelo Ebrard y Park Jin convinieron en profundizar la cooperación en diversos campos, tales como el técnico, científico, educativo y cultural, por medio de la próxima celebración de respectivas Comisiones Mixtas. También acordaron colaborar en los ámbitos de salud e industria aeroespacial.

Ebrard y canciller coreano acuerdan intensificar el trabajo conjunto multilateral

Finalmente, el secretario Ebrard y el canciller Park intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales y globales de interés común. Acordaron intensificar el trabajo conjunto en el marco de espacios multilaterales como el G20 y MIKTA, conformado por México, Indonesia, República de Corea, Türkiye y Australia, a fin de capitalizar las amplias coincidencias entre ambos países.

Corea del Sur es el tercer socio comercial de México a nivel mundial y el segundo entre los países de Asia. Ambas naciones tuvieron un intercambio de 27,701 millones de dólares en 2022. Es la treceava fuente global de inversión extranjera directa en nuestro país, con presencia de 2 mil 059 empresas coreanas en México.