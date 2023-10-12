¿Cuál es el mejor lugar de México para ver el eclipse solar 2023?

El próximo sábado 14 de octubre, México será testigo de uno de los eventos astronómicos más increíbles del año, pues podremos apreciar el paso del eclipse solar 2023. Aunque este fenómeno tendrá lugar en toda la República, hay zonas en las que la oscuridad se hará más presente, ¿por qué?

¿Cuándo es un eclipse anular?

De acuerdo con la astrónoma Tania Martínez, el eclipse solar 2023 será un eclipse de tipo anular porque la Luna estará situada en un punto alejado de la órbita terrestre, por lo que no llega a cubrir completamente el Sol al pasar entre este y la Tierra, dejando un anillo de luz solar visible, conocido como el famoso “anillo de fuego”.

¡Tómalo en cuenta! Tania Martínez aclaró que con el eclipse anular no hará que el cielo se oscurezca en su totalidad, sino que solo se verá disminuida una parcialidad del cielo.

¿A qué hora será el eclipse solar 2023?

El Coordinador de Asesores de la Asociación de Profesionales en Protección Civil de la República Mexicana, Rubén Borau, dijo que el evento iniciará en punto de las 9:14 horas del sábado 14 de octubre y terminará cerca de las 13:00 horas.

La última vez que un fenómeno así ocurrió en nuestro país fue el 10 de mayo de 1994, es decir, después de casi 30 años, nuevamente se presenta una oportunidad mirar el asombroso “anillo de fuego” en México.

El mejor lugar para ver el eclipse solar en México

A pesar de que este evento se hará presente en toda la República, el sur de Quintana Roo será el mejor lugar para ver el eclipse solar 2023, aunque también estados como Campeche y Yucatán serán de los más afortunados, pues se espera que más del 90% de la fracción del Sol se encuentre eclipsada por la Luna:



Quintana Roo - Chetumal: 10:51 horas - 91%

Campeche - Campeche: 09:45 horas - 91%

Yucatán - Mérida: 09:45 horas - 90%

Por otro lado, zonas como Nayarit, Sinaloa y Guerrero serán las más desafortunadas, pues solo se alcanzará a apreciar un 60% de la totalidad del fenómeno.