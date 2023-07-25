Ecuador declara estado de excepción en todas sus cárceles

El Gobierno de Ecuador declaró estado de excepción en todas las cárceles del país y autorizó a las fuerzas armadas a retomar su control, tras una ola de violencia el fin de semana que dejó al menos 18 presos muertos.

Cerca de 2 mil 700 uniformados entre militares y policías ingresaron a la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, tras la promulgación de la medida de 60 días, retomando el control de tres cárceles con detonaciones controladas. Enfrentamientos entre grupos de crimen organizado se han registrado desde el sábado en la cárcel, una de las más peligrosas de Ecuador.

La agencia penitenciaria SNAI dijo que algunos agentes estaban siendo liberados, sin dar mayores detalles.

“Hasta el momento se confirma el fallecimiento de 18 privados de libertad, tras los enfrentamientos registrados desde el sábado en la Penitenciaría del Litoral”. Fiscalía de Ecuador.

#AHORA | #Guayas: hasta el momento se confirma el fallecimiento de 18 privados de libertad, tras los enfrentamientos registrados desde el sábado en la Penitenciaría del Litoral, en #Guayaquil. Además 11 personas (incluido un policía) resultaron heridas. pic.twitter.com/E9Z1ioHkA8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 25, 2023

Violencia en cárceles de Ecuador

Ecuador ha estado plagado de violencia en las cárceles durante mucho tiempo, y el último incidente tuvo lugar en medio de la campaña para las elecciones nacionales anticipadas para el 20 de agosto, lo que impulsó a algunos candidatos presidenciales a prometer reformas penitenciarias, incluidos sistemas de vigilancia electrónica y agentes penitenciarios más capacitados.

Según el decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso la víspera, en la Penitenciaría los internos utilizaron armas de fuego durante los disturbios e incendiaron instalaciones con tanques de gas.

La autoridad penitenciaria SNAI ha trabajado para recuperar el control de la prisión desde la madrugada del martes, dijo en una publicación en redes sociales, que fue acompañada por imágenes de policías y militares fuertemente equipados que ingresan a la Penitenciaria del Litoral.

Múltiples estados de emergencia en Ecuador por violencia

Lasso también declaró el estado de emergencia en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en la ciudad de Durán el lunes, luego de que el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, fuera asesinado a tiros el domingo.

La intervención militar en las prisiones de Ecuador continuará hasta que se haya retomado el control y no haya amenaza para los presos o funcionarios, dijo el gobierno.

Lasso ha declarado regularmente estados de emergencia en las cárceles mientras intenta abordar la violencia que ha aumentado desde 2021 y ha cobrado la vida de cientos de presos.

