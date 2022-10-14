VIDEO: En Ecuador, joven asesina a su mamá por un celular

Un hecho insólito ocurrió en Ecuador el pasado 11 de octubre, cuando un joven mató a su mamá porque la señora no le quiso devolver un celular.

La policía de Tungurahua, Ecuador, informó que la noche del martes recibieron una alerta en el sector de Huachi, al sur de Ambato, donde un joven había asesinado a una mujer con unas rocas, después se supo que eran mamá e hijo. Los oficiales arribaron al lugar para confirmar el hecho.

El coronel José Garcés, jefe de la zona Tres, detalló que los oficiales se dirigieron al lugar para confirmar el hecho. Al llegar encontraron el cuerpo de la mujer con heridas contusas en la cabeza, junto al cuerpo había dos rocas manchadas de sangre.

MOMENTO DE LA APREHENSIÓN



De Patricio M., principal sospechoso del delito de asesinato, en #Tungurahua. pic.twitter.com/YOYsr3Pz1P — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 13, 2022

Joven mata a su mamá en Ecuador

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por la policía de Ecuador, el joven llegó a la casa de su mamá en aparente estado de ebriedad para reclamarle por un celular.

Como la mujer no le dio respuesta sobre el aparato, el joven comenzó a agredirla físicamente hasta que finalmente la mató de un golpe en la cabeza con una roca.

Tras cometer el acto, el presunto asesinó huyó del lugar, pero dejó varias pruebas que lo incriminaban. Las autoridades iniciaron la búsqueda y lograron capturarlo horas más tarde en uno de los sectores aledaños.

La policía de Ecuador detalló que el joven que asesinó a su mamá fue identificado como Patricio "N", de 24 años de edad, quien no cuenta con antecedentes penales. El joven fue puesto a disposición de las autoridades locales.

De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades de Ecuador, en lo que va del año se han reportado 28 muertes violentas en la región de Tungurahua.