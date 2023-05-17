Disolución de la Asamblea Nacional en Ecuador; esto es lo que sabemos

Este miércoles 17 de mayo de 2023, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decreto para disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, ¿qué significa esto y qué pasará con dicho gobierno?

El titular del Ejecutivo en Ecuador firmó el Decreto Ejecutivo 741 con el fin de disolver el poder Legislativo y además, de esa forma, podrá gobernar por medio de decretos que emita, como ya lo hizo con un documento que reduce los impuestos.

He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones.



Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y

conmoción interna que soporta… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2023

¿Qué es la “muerte cruzada” en Ecuador?

La medida llamada “muerte cruzada” es referida al artículo 148 de la Constitución de la República de Ecuador, la cual le brinda la facultad al presidente de dicha nación de disolver “la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, señala el decreto presidencial.

Esta figura contempla el llamado a nuevas elecciones para renovar tanto a la Asamblea como a la presidencia de Ecuador y sólo puede ser tomada una vez en los primeros tres años del gobierno del presidente.

#EnLaMañanera | Después de que el presidente de #Ecuador Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional en el momento en el que enfrentaba un juicio político, México confía en que no haya violencia en ese país pic.twitter.com/mULVPdOGLm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 17, 2023

Guillermo Lasso argumenta que la Asamblea Nacional emprendió un juicio político desde el 8 de mayo pasado, en el cual no han respetado las garantías del debido proceso. En su decreto de disolución, el mandatario alega que la Asamblea ha intentado destituirlo en cuatro ocasiones.

El juicio político contra Lasso Mendoza inició por el llamado “Caso Encuentro”, donde el presidente no terminó un contrato con la Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tankers para el transporte de hidrocarburos, lo cual pudo representar perjuicios al erario. En dicha trama también habrían resultado afectadas otras cuatro empresas públicas.

Robos, asaltos, asesinatos, sicariatos... ¡La inseguridad a tope! 💥



En #Ecuador, la #inseguridad gobierna en todos sus habitantes. Por ello, el presidente Guillermo Lasso tomó la medida de que cualquier ciudadano pueda adquirir un arma o gas para protegerse.



Le están… pic.twitter.com/HRwdfHaeph — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 5, 2023

¿Qué sucederá en Ecuador tras la “muerte cruzada”?

Tras la “muerte cruzada” de los poderes Ejecutivo y Legislativo en Ecuador, el decreto y la constitución contemplan un llamado a elecciones organizadas por el Consejo Nacional Electoral.

Firmé el Decreto Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar con el que bajamos los impuestos a las familias, a los negocios populares, a los taxistas y artesanos.



Ahora la @CorteConstEcu debe emitir su dictamen para que entre en vigencia.#ElPuebloDecide… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2023

La convocatoria a nuevas votaciones ocurrirá en un plazo máximo de 90 días y la toma de posesión de un nuevo presidente podrá ser en un plazo de seis meses. En ese lapso, Lasso Mendoza gobernaría por decretos-leyes de urgencia económica.

De hecho, esta mañana, Guillermo Lasso ya emitió un decreto parta bajar impuestos a familias, taxistas, artesanos y otros negocios populares, el cual entrará en vigor después de un dictamen a favor de la Corte Constitucional.

