EU: encuentran muerta a joven ecuatoriana; rechazó red de prostitución

La ecuatoriana, que apareció muerta en Estados Unidos, había recibido una oferta laboral de prostitución. Así lo cuenta la madre de la joven:

Le dijeron que era un trabajo de mesera, pero era para ser dama de compañía. La jefa era una mujer rusa. Mi hija le dijo que la iba a denunciar y al otro día, desaparecio.

En agosto del año pasado, la joven ecuatoriana viajó a Estados Unidos con visa de turista. Sin embargo, se quedó en ese país para buscar trabajo y ayudar a sus dos hijos, que son menores de edad.

El pasado 14 de junio, la joven desapareció en un hotel de Atlanta, Estados Unidos, donde laboraba, y ahora las autoridades policiales y de la cancillería investigan la muerte de la ecuatoriana.

Gardenia Gómez, mamá de la joven, cuenta que el sueño de la ecuatoriana era triunfar en Estados Unidos bailando en grandes escenarios. Pero aquello se vio truncado tras la oferta laboral de prostitución.

La madre de la joven espera que la autoridad ecuatoriana apoye la investigación. Gardenia es ahora quien está a cargo de la crianza de los dos hijos pequeños de la joven muerta.

La madre de la joven pide ayuda para viajar a Estados Unidos. Ella se niega a creer que su hija falleció en ese país, y solicita justicia para esclarecer este caso.

En junio, la oficina del Sheriif publicó imágenes de vigilancia de lo que, según ellos, era una persona de interés que caminaba por la zona en la que se encontró muerta a la joven, esto fue en la calle Paradise Point Rd.

Las autoridades continúan buscando a este hombre y mostraron boceto del mismo, es un "varón blanco, que mide 1.70 m, de complexión robusta y que podría tener entre 20 y 30 años. Podría estar conduciendo un todoterreno gris oscuro de último modelo. Llevaba una camiseta oscura de manga corta, pantalones oscuros y una gorra de béisbol de color claro".