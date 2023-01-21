Incendia edificio histórico en protestas de Lima, Perú

Durante las últimas protestas en Lima, Perú, los manifestantes incendiaron un edificio histórico que los bomberos tardaron varias horas en poder controlar, además se cerró una mina en las protestas más violentas de las últimas dos décadas en el país.

Las manifestaciones, que ya están fuera de control, provocaron la muerte de al menos 45 personas durante los enfrentamientos y nueve más en accidentes vinculados al bloqueo de vías durante las protestas.

Una casona de un siglo de antigüedad en el centro de la capital quedó reducida el viernes a cenizas por un incendio tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El edificio histórico de cuatro pisos, ubicado a pocos metros de la Plaza San Martín, foco de las manifestaciones en la capital de Perú, comenzó a arder desde la noche del jueves, y pese a que se controló el fuego, los bomberos seguían arrojando agua para evitar que se reactive.

"Hemos perdido un valor monumental, es lamentable que no se haya fijado el daño que se le pueda hacer a la ciudad", dijo el jefe de los bomberos de Lima, el comandante Mario Casaretto, a la estación de televisión Canal N, frente al edificio afectado.

#Perú // Un incendio, cuyo origen aún se desconoce, arrasó con un edificio del centro histórico de #Lima, apenas a unos metros de la icónica Plaza San Martín, en donde se concentró la gran manifestación en contra del gobierno de #DinaBoluarte. pic.twitter.com/hivaJ6fIcb — El Clarín (@SVElClarin) January 20, 2023

Versiones difundidas en redes sociales de manifestantes o de políticos de izquierda que apoyan las protestas apuntan a que el incendio del edificio histórico fue provocado por una bomba lacrimógena lanzada por la policía durante los violentos enfrentamientos.

Cierran una importante mina en Perú durante protestas

Las protestas en Perú ya afectaron al sector minero, en un país que es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Una unidad de cobre de Glencore GLEN.L anunció el cierre temporal de su operación tras el ataque de manifestantes.

El gobierno aumentó la noche del jueves a seis desde tres las regiones en estado de emergencia, casi todas del sur del país donde se ubican importantes yacimientos mineros, cortando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.

Durante las protestas del jueves, cientos de manifestantes en Perú intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad de Arequipa, una de las regiones del sur donde se han registrado mayores protestas. En ese intento una persona murió por "herida de arma de fuego" y otras 18 personas resultaron heridas, según las autoridades.