¿Cómo está el Edomex? Los 5 retos principales para Delfina Gómez

El Estado de México (Edomex) está conformado de 125 municipios y 16.9 millones de habitantes, el 13.5% del total de nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), lo cual representa ya un reto para quien llegue al cargo de gobernador de la entidad.

De acuerdo con el conteo rápido revelado ayer domingo y el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Delfina Gómez, abanderada por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, será la gobernadora de dicho estado para el sexenio 2023-2029.

La nueva titular del ejecutivo local tendrá diversas problemáticas que deberá resolver, como la inseguridad, el transporte público, generación de empleos, la violencia de género y la pobreza que sufren los habitantes de la entidad.

Inseguridad

El Inegi en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del cuarto trimestre de 2022, ubicaba a al menos dos municipios del Edomex como en los cuales los habitantes reportaban mayor sensación de inseguridad.

Los habitantes mexiquenses reportaron mayor inseguridad en Naucalpan y Ecatepec, en un porcentaje de 89.7% y 89.2%, respectivamente. En comparación, al menos 64.2% de los adultos residentes en 75 ciudades mexicanas de interés para el Instituto reportaron sentirse inseguros en su comunidad.

Transporte público

Al menos 40.2% personas han reportado haber sufrido un robo o asalto en la calle o en el transporte público en el Estado de México, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del Inegi, lo que representa un aumento de al menos 10 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

En redes sociales, frecuentemente diversos usuarios comparten videos sobre asaltos en las unidades de transporte público del Edomex.

Un juez sentenció a prisión vitalicia a José Luis Torres Sánchez, un asaltante que asesinó a un pasajero durante el asalto a una combi en la autopista México-Puebla, en Los Reyes la Paz, #Edomex.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/HH6n9qJu8U — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 2, 2023

Generación de empleos

La Población Económicamente Activa en el Edomex es de 7 millones 256 mil 647 personas, de acuerdo con un estudio realizado en 2021 por la Secretaría del Trabajo Federal. De ellas, sólo 4 millones 812 mil 540 son trabajadores asalariados, mientras que un millón 621 mil personas son trabajadores por cuenta propia.

Hasta dicho año, la cifra de personas desocupadas en dicha entidad era de 472 mil 365 personas.

Feminicidios y violencia de género

El Edomex encabeza la lista de entidades donde se han cometido feminicidios, ya que tan sólo de los meses de enero a abril de 2023, la entidad reporta 36 de estos crímenes, de 281 que han ocurrido en dicho periodo a nivel nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la misma dependencia, la entidad está en segundo lugar de llamadas de emergencia al número 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer también en los primeros cuatro meses de este año.

Pobreza

Al menos 48.9% de la población del Edomex está en condiciones de pobreza y 8.2% está en pobreza extrema, según datos del 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Esto representa un aumento en dichas cifras, ya que en 2018 la población en condiciones de pobreza era de 41.8% y en pobreza extrema era del 4.7%.