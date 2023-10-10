Campañeando: Eduardo Verástegui se cansa del INE y ¿busca firmas en España?

Abogados del actor y aspirante presidencial Eduardo Verástegui presentaron una denuncia ante el Instinto Nacional Electoral (INE) por las dificultades que se han presentado en la app, pues según acusan esto ha ocasionado problemas para sus seguidores a la hora de mostrarle su apoyo; sin embargo, el postulante pareciera concentrar sus esfuerzos, ¿en España?

Por otro lado, Samuel García ya preparó con bombo y platillo toda una campaña para presentar su Segundo informe de Gobierno, el cual se presenta al mundo con un video de 40 segundo bajo el lema: “Imparable”.

En tanto, un grupo feminista interrumpió la conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez para condenar los ataques del grupo terrorista de Hamás en contra de Israel. Las manifestantes pedían a la también aspirante presidencial atención en casos de violencia vicaria, sustracción de menores y deudores alimentarios.