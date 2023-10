¿Son lo mismo? Eduardo Verástegui dice qué tienen en común Sheinbaum y Xóchitl

A ocho meses de las elecciones 2024 la actividad política ya aumentó y las diferencias entre algunos comienzan a relucir, en esta ocasión, el aspirante independiente a la presidencia, Eduardo Verástegui, no se guardó nada y habló sobre la coordinadora de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez.

Durante las primeras horas del día, el aspirante independiente se pronunció a través de la cuenta X, antes conocida como Twitter, sobre las cosas que tienen en común “X” y “C”, pues las consideró “gemelas”.

“La C y la X son proaborto. Las gemelas apoyan la ideología de género (las infancias trans y las terapias de conversión). La X y la C no son oposición entre ellas: son lo mismo”, escribió.

Eduardo Verástegui asegura que la oposición son el pueblo mexicano

El actor complementó que actualmente el pueblo mexicano es la verdadera oposición y acusó a los políticos de siempre al ser el problema que radica en el país, lo que generó distintas opiniones en redes sociales.

“La ‘verdadera oposición’ son la mayoría absoluta del pueblo mexicano que ya estamos cansados de los mismos de siempre que dicen que son la solución al problema cuando el problema son ellos”.

Verástegui le manda mensaje a terroristas de la agenda 2030

A través de su cuenta de Twitter, el aspirante compartió un video en el que se le ve con un rifle mientras asegura, en su píe de foto, lo que le harán a los terroristas de la agenda 2030, esto alcanzó miles de comentarios, aunque en su mayoría fueron negativos.

“Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Los leo”.

Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en 2024?

¡Agéndalo! El domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2024, mismas que elegirán al presidente número 66 en la historia del país y sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se estima que alrededor de 95 millones podrían emitir su voto.