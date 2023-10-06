Ejecutan a ex alcalde de Leonardo Bravo, Guerrero, Ismael Cástulo Guzmán

El ex alcalde de Leonardo Bravo, Guerrero, Ismael Cástulo Guzmán, fue asesinado tras ser víctima de un ataque armado en calles del centro de Chichihualvo, cabecera municipal de Leonardo Bravo, ubicado a 40 minutos de la capital del estado.

Los primeros reportes señalan que el ex alcalde priista, viajaba en una camioneta con su esposa y uno de sus hijos cuando personas armadas atacaron la unidad.

En el lugar quedaron heridos su hijo, su esposa y el mismo Ismael Cástulo, quien fue trasladado a Chilpancingo al hospital general Raymundo Abarca Alarcón, para recibir atención médica donde finalmente falleció.

Ismael Cástulo protagonizó un bloqueo con habitantes de la sierra hace algunos años en la capital, para pedir obras de infraetsructura para esa parte del estado.

Lo anterior, luego de un desalojo en el que fue detenido junto con una veintena de personas por este hecho.

¿Dónde está el municipio de Leonardo Bravo?

Leonardo Bravo es uno de los 81 municipios que conforman el estado de Guerrero. Se localiza en la región Centro de la entidad, su cabecera es la población de Chichihualco.