Maestra que envenenó a 25 niños de un kinder fue ejecutada en China

Una maestra en China fue ejecutada por envenenar a 25 niños de un kinder, uno de los menores murió. De acuerdo con las autoridades, la mujer puso nitrito de sodio en la comida de los pequeños. El caso ocurrió hace cuatro años.

La mujer, identificada como Wang Yun, de 34 años de edad, apeló la sentencia; sin embargo, no recibió un fallo a su favor, y el jueves fue ejecutada en el centro de China.

En septiembre pasado, la maestra fue condenada a muerte por poner productos peligrosos en la comida y se le privaron sus derechos civiles de por vida. Un tribunal verificó la identidad de Wang y la acompañó al campo de ejecuciones donde se cumplió la sentencia.

Maestra envenena a niños de un kinder en China

El caso, que fue muy mediático, ocurrió en marzo de 2019. Según la investigaciones, la mujer tuvo una discusión con uno de sus compañeros del kinder, después compró el nitrito de sodio. Al día siguiente, puso veneno en la comida de los pequeños.

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En enero de 2020, uno de los niños envenenados murió por falla multiorgánica provocada por el envenenamiento. Otras 24 menores sufrieron heridas leves, informaron medios estatales.

Otros ataques en escuelas de China

Esta no es la primera vez que una escuela de niños pequeños es atacada en China. Hace unos días, un hombre ingresó con un cuchillo a un kinder en la provincia de Cantón y mató a seis niños.

En agosto de 2022, otro ataque similar ocurrió en la provincia de Jiangxi, cuando una persona apuñaló a varios pequeños, dejando tres muertos y seis heridos.

También se han vuelto una constante los atropellamientos masivos, según las autoridades, en la última década se han producido varios, en muchos casos las víctimas han sido niños que estaban o se dirigían a la escuela.