Con policías, ejidatarios recuperan tierras en Tepeji del Río, Hidalgo

Este predio es la manzana de la discordia, son 120 hectáreas en disputa por ejidatarios de cantera de Villagrán con un grupo de particulares. Hubo momentos de tensión porque ambos se dicen propietarios de esta superficie ubicada en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

Los segundos ganaron una resolución judicial y con el apoyo de más de un centenar de policías recuperaron las tierras, pero los ejidatarios no querían ceder. La tensión creció, el enfrentamiento parecía inevitable.

“Ordena el restablecimiento de las cosas al estado que tenían a efecto que puedan ponerse en posesión de las víctimas, Enrique Alberto Espinoza Olivar y Patricia Corona Padilla de los bienes inmuebles específico A y B del predio denominado El Tepetatal, así como el predio sin nombre fracción del predio sin nombre”, aseguró Óscar García, representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Cierran autopista

Ante este panorama los ejidatarios se replegaron y decidieron protestar a su manera, su respuesta fue cerrar la autopista México-Querétaro a la altura del parque industrial y nadie pasó en ambos sentidos, otro caos se generó en la vía.

“Traen una orden judicial donde se les dice que se les restituyen los predios dicha orden sabemos que es a base de mentiras, que quede claro que solo ibas a provisional no es una sentencia no es nada definitivo. A nosotros no nos han dado la oportunidad de defendernos, estamos en proceso de hacerlo, ya se metieron las respectivas denuncias de las personas que tienen las escrituras”, respondió leyendo un mensaje Irene Martínez, ejidataria en la zona de conflicto.

Después de cinco horas de caos, se acordó un encuentro entre los inconformes y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Retiraron su protesta que causó un caos vial importante en la vía de comunicación, sin embargo el conflicto aun parece que tiene muchas historias por venir.