En Corea del Sur se registra un doble atentado, el autor fue detenido

El atentado en Corea del Sur se registró cerca de un centro comercial y junto a la estación de metro de Seohyeon, en la ciudad de Seongnam, que forma parte del área metropolitana de la capital, poco antes de las 18:00 hora local.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre un hombre que estaba atacando a peatones con un cuchillo, según recoge la agencia local Yonhap.

La policía ya detuvo al autor del atentado

La policía detuvo al presunto autor de los atentados con arma blanca cuando trataba de huir de la escena del crimen, donde también se produjo el atropellamiento de cuatro peatones por parte de un vehículo que se cree que fue empleado por el mismo agresor.

Tres heridos de gravedad por atentado

Las autoridades informaron de que tres de los heridos han sido trasladados a la sala de emergencias del hospital y por el momento se desconoce el alcance de las heridas de las otras víctimas.

Se desconoce la identidad de las víctimas

Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas y del agresor y si hubo algún motivo específico.

El atentado tuvo lugar después de que el pasado 21 de julio se produjera un incidente similar al sureste de la capital, cuando un hombre comenzó a apuñalar a peatones en plena calle, dejando un muerto y tres heridos.

Corea del Sur es uno de los países más seguros del mundo, con unas tasas de homicidios de 1.3 por cada 100,000 habitantes. Para comparar, la tasa de Estados Unidos es de 7.8.

El barrio donde ocurrieron los hechos es conocido como una zona de calles tranquilas y casas residenciales, aunque los acuchillamientos recientes despiertan inquietud entre la población.