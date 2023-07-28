Increíble, descubren un barco de más de 2 mil años de antigüedad cerca de Roma

Los restos de un antiguo barco carguero romano de hace más de 2,000 años fue descubierto frente a la costa cerca de Roma, informó este viernes la división dedicada al patrimonio artístico de los Carabinieri de Italia.

Transportaba cientos de ánforas, un tipo de vasija antigua, que en su mayoría se encontraron intactas.

Dónde está asentado el barco 2 mil años de antigüedad

El barco estaba ubicado frente al puerto de Civitavecchia, a unos 80 kilómetros al noroeste de la capital italiana, en un fondo marino arenoso a una profundidad de unos 160 metros, según un comunicado.

Cuánto mide el barco descubierto

La embarcación, estimada en más de 20 metros de eslora y que data del siglo I o II a. C., transportaba cientos de antiguas tinajas o ánforas romanas que en su mayoría se encontraron intactas.

"El excepcional hallazgo es un importante ejemplo del naufragio de una embarcación romana que se enfrentaba a los peligros del mar en su intento de alcanzar la costa, y da testimonio de las antiguas rutas comerciales marítimas", declararon los Carabinieri.

La reliquia fue localizada y filmada con un robot teledirigido

Aún no han dado a conocer si intentarán recuperar la embarcación, o sólo su carga del fondo del mar.

Cuántos barcos hay hundidos en el fondo del mar

Se estima que a lo largo de la historia poco más de 3 millones de embarcaciones naufragaron y se encuentran en las profundidades del mar.

El Titanic es uno de los naufragios más famosos de la historia

Uno de los naufragios más famosos de la historia fue el del Titanic el cual colisionó contra un iceberg la noche del 15 de abril de 1912 cuando hacía apenas 3 horas de que había zarpado del puerto inglés de Southampton y se sumergió en las profundidades del Océano Atlántico. Viajaban alrededor de 2,200 pasajeros y más de 1,500 murieron.

El crucero alemán que fue torpedeado por un submarino ruso en enero de 1945 es el naufragio con más víctimas, causó la muerte de 9,343 personas incluido 5,000 niños.

Dónde está el mayor número de barcos hundidos en el mundo

La costa gallega concentra el mayor número de barcos hundidos en el mundo, se caracteriza por su alto nivel de complejidad y por la presencia destacada de las rías, antiguos valles fluviales ocupados por el mar.

