Inicia reunión México-EU contra el fentanilo y armas ilegales

Este jueves, en Washington, el gabinete de seguridad del gobierno mexicano, arribó a la Casa Blanca para participar en la reunión con sus contrapartes de Estados Unidos (EU), para definir una estrategia conjunta contra el fentanilo y el tráfico ilegal de armas en América del Norte.

La Cancillería mexicana adelantó que tras esta reunión, los funcionarios de México tendrán un almuerzo de trabajo en el Departamento de Justicia de EU. Posteriormente, funcionarios de Canadá, México y Estados Unidos participarán en una reunión trilateral de seguridad.

¿Quiénes encabezan la delegación de México en la reunión contra el fentanilo?

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y compromiso hecho durante la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), la misión está encabezada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

La secretaria Rodríguez fue nombrada por el presidente como la contraparte de Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, y Jody Thomas, viceministra del Departamento de Defensa Nacional de Canadá.

La delegación de México también está integrada por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez.

Además del secretario de Salud, Jorge Alcocer; el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Ernesto Svarch; el embajador Esteban Moctezuma, y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco.

Durante la tarde-noche de este miércoles, las autoridades de EU ofrecieron una recepción a los funcionarios mexicanos en el Observatorio Naval de la Unión Americana, donde por parte de Estados Unidos estuvo la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall; el fiscal Merrick Garland; el secretario de Marina, Carlos del Toro; y el embajador de EU en México, Ken Salazar.

El gabinete de seguridad del @GobiernoMX arribó a la #CasaBlanca para reunirse con sus contrapartes de #EstadosUnidos.



Definirán una estrategia conjunta contra el #fentanilo y el tráfico ilegal de armas en América del Norte. pic.twitter.com/enjCBbnh4Z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 13, 2023

México el principal aliado contra el fentanilo: Ebrard

Tras arribar a Washington, el secretario Marcelo Ebrard reiteró que México es el principal aliado internacional de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo.

Adelantó que la prioridad para México es frenar el tráfico de armas de Estados Unidos para reducir la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y tener más seguridad en nuestras comunidades.