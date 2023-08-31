Incendio en edificio de Sudáfrica deja al menos 73 fallecidos y 52 heridos

Setenta y tres cadáveres han sido recuperados y 52 personas han resultado heridas leves en el incendio de un edificio de cinco plantas en el antiguo distrito comercial central de Johannesburgo, Sudáfrica, según el nuevo balance ofrecido por el portavoz de los Servicios de Gestión de Emergencias, Robert Mulaudzi.

Los heridos han sido trasladados a hospitales con problemas respiratorios.

A las 10 de la mañana, hora local, el edificio de cinco pisos todavía ardía, una gran parte ennegrecida por el hollín, mientras los servicios de emergencia se reunían a su alrededor y los cuerpos yacían cubiertos con mantas en una calle cercana.

Los bomberos consiguieron controlar el incendio, desalojar el edificio y entonces iniciaron las operaciones de búsqueda de las víctimas.

La causa del incendio no ha sido determinada

El edificio afectado se ubica en una zona deprimida de lo que solía ser el distrito empresarial de la capital económica de Sudáfrica, y servía como residencia informal, ha indicado Mulaudzi.

Las víctimas del incendio serían migrantes

Según informan varios medios locales, la mayor parte de los inquilinos del edificio serían migrantes en condición irregular.

La portavoz del gobierno municipal, Colleen Makhubele, dio a entender que quienes estaban dentro lo habían estado ocupando ilegalmente y que la ciudad había intentado, pero a menudo no había logrado, desalojar a los ocupantes ilegales de esos edificios.

Los servicios de emergencia de Johannesburgo confirmaron que el incendio se declaró en torno a la 1:30 de la madrugada de este jueves, hora local.

"Funcionarios de Gestión de Desastres de la ciudad de Johannesburgo han sido activados para empezar a facilitar ayuda a las familias afectadas", añadió.

El edificio estaba en situación de abandono

"Es un día triste para la ciudad de Johannesburgo, después de 20 años de servicio, nunca me había encontrado con algo así", ha afirmado Mulaudzi. La cadena de televisión Newzroom Afrika ha informado de que el inmueble de cinco pisos estaba en situación de abandono, aunque la gente seguía viviendo en su interior.

Una de las puertas del edificio estaba sellada

Según un responsable de los servicios de Seguridad y Protección de la ciudad de Sudáfrica, citado por este canal, uno de los motivos de la elevada cifra de víctimas mortales es el sellado de alguna puerta de seguridad que no les podría haber permitido salir al exterior.

Este es el tercer incendio de un edificio que se produce en Johannesburgo durante los últimos meses, según reportan medios sudafricanos, después de que dos menores murieran en otro incidente en junio.