El papa Francisco reanuda actividades en Roma tras cirugía

Dos días después de ser dado de alta del hospital, el papa Francisco reanudó su agenda dominical de saludar al público en la Plaza de San Pedro, agradeciendo el consuelo que recibió después de la cirugía y agradeciendo a la multitud que gritaba "¡Viva el papa!".

Antes de iniciar con las declaraciones preparadas, el papa Francisco expresó su gratitud por el "afecto, la atención y la amistad" y el "apoyo de la oración" durante su hospitalización el 7 de junio para una cirugía abdominal en un hospital de Roma para reparar una hernia y eliminar cicatrices cada vez más dolorosas alrededor de su intestinos.

“Esta cercanía humana y espiritual para mí fue de gran ayuda y consuelo. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias de corazón”. papa Francisco.

El pontífice de 86 años sonaba un poco sin aliento y ronco a veces, pero gesticulaba con frecuencia con las manos para dar énfasis, a veces improvisaba el discurso preparado, y claramente parecía encantado de volver a su rutina.

Si bien su estado de ánimo parecía elevado al ver a la multitud abajo, el papa Francisco se puso sombrío al señalar que el martes se conmemora el Día Mundial del Refugiado, una ocasión promovida por las Naciones Unidas.

“Con gran tristeza y mucho dolor pienso en las víctimas del gravísimo naufragio que ocurrió en los últimos días frente a las costas de Grecia”. Papa Francisco

El papa Francisco estuvo nueve días hospitalizado

El papa Francisco recibió el viernes 16 de junio el alta del hospital de Roma donde hace nueve días se sometió a una operación para reparar una hernia en la pared abdominal y eliminar adherencias intestinales.

En lugar de regresar directamente al Vaticano, el papa Francisco se detuvo a rezar durante 10 minutos ante una imagen de la Virgen María en la famosa Basílica de Santa María la Mayor, a donde suele acudir tras sus viajes al extranjero para dar las gracias. Francisco permaneció en su silla de ruedas durante la oración.

El pasado 2 de abril, cuando recibió el alta del mismo hospital tras una bronquitis, acudió al mismo templo a rezar.

Varias personas en la multitud que lo esperaba en el exterior lloraron mientras el papa se dirigía a la Casa Santa Marta, la residencia en la que vive en el Vaticano.

Let us pray also for the young students, victims of the brutal attack against a school in the west of Uganda. Let us persevere in prayer for the population of tormented Ukraine – let us not forget them. Let us pray for peace! — Pope Francis (@Pontifex) June 18, 2023

Horas después de la operación, Alfieri explicó las adherencias, que eran el resultado de operaciones abdominales anteriores, hacían que el papa Francisco tuviera cada vez más dolor. Además había un riesgo de obstrucción intestinal si no se eliminaban esas adherencias, dijeron los médicos.

Inmediatamente después de la operación, el Vaticano anunció la cancelación de todas las audiencias papales hasta el 18 de junio.

Próximos compromisos del papa Francisco

Entre las reuniones de alto nivel que se espera que el papa Francisco mantenga la próxima semana en la Santa Sede están los encuentros con los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aunque ninguno ha sido anunciado oficialmente por el Vaticano.

Entre sus compromisos confirmados están un viaje a Portugal, a principios de agosto, para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud y otro a Mongolia a partir del 31 de agosto, que será la primera vez que un pontífice visite un país asiático.

Problemas de salud del papa Francisco

En menos de dos años, el papa Francisco ha estado hospitalizado tres veces en el Gemelli. En julio de 2021 se le extirparon 33 centímetros de colon por un estrechamiento intestinal. Eso, además de las operaciones abdominales a las que se sometió en su Argentina natal antes de convertirse en papa, contribuyeron a las dolorosas adherencias, de acuerdo con Alfieri.

A principios de esta primavera, el papa Francisco volvió a ingresar para ser tratado con antibióticos intravenosos debido a una bronquitis que más tarde dijo que le causó dolor y fiebre.

Al pontífice argentino se le extirpó parte de un pulmón en Argentina cuando era joven.

Su última hospitalización se produjo en un momento en que el papa Francisco parecía caminar mejor, con la ayuda de un bastón, después de meses empleando a menudo una silla de ruedas por un doloroso problema en la rodilla. También sufre dolores de ciática.