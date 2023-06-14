Proceso de elección de candidato presidencial en Morena no viola la ley electoral: Mier

Ciudad de México. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, rechazo que el proceso interno para elegir al candidato presidencial de ese partido para las elecciones de 2024 sea un acto adelantado de campaña, como señala la oposición.

Dijo que todo el proceso aprobado por el Consejo Nacional de Morena está sustentado en los estatutos del partido para hacer un ejercicio de democracia participativa con militantes y simpatizantes, con apego a la ley electoral, por lo que auguro que la queja de MC ante el INE no prosperara.

La convocatoria que aprobamos el pasado fin de semana en el Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx está blindada. No existe ninguna ilegalidad, pues se trata de un proceso interno que le corresponde al partido y a la Coalición Juntos Hacemos Historia conforme a lo que establece la… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) June 14, 2023

“Nosotros es un movimiento verdaderamente activo y no está centrado en estar interponiendo denuncias de manera recurrente. Debería de ser una oficialía de partes para la presentación de denuncias, Movimiento Ciudadano. No hay ninguna ilegalidad porque es un proceso interno que le corresponde al partido Morena y a la Coalición Juntos Hacemos Historia conforme a lo que establece el 41 constitucional, a los partidos políticos les corresponde organizar a los ciudadanos”, sostuvo el líder cameral de Morena en San Lázaro.

Mier dice que se mantendrá al margen de apoyar a algún aspirante a la candidatura presidencial

Ignacio Mier aseguro que él como coordinador de Morena en San Lázaro se mantendrá al margen de apoyar a algún candidato, pero aclaro que, los 199 diputados morenistas, 40 del Partido Verde y 31 del PT, quitando a sus coordinadores, podrán participar en actos de respaldo público a los aspirantes que buscan representar en el 2024 a la coalición Juntos Hacemos Historia.

“Ellos podrán participar. Ellos son representantes populares, son agentes políticos, son promotores del cambio y mal se vería que se le limitar a quienes son la quinta esencia de la política, las diputadas y los diputados representado el pueblo en esta Cámara”, enfatizó el diputado de Morena.

