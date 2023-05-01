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Elecciones 2023: ¿Qué actividades realizaron los candidatos de Edomex y Coahuila?

Checa las actividades que realizaron el fin de semana los candidatos y candidatas a la gubernatura de Edomex y Coahuila en estas elecciones 2023.

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Escrito por: Carlos Soto

A más de un mes de que se realicen las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) y Coahuila, estas fueron las actividades que realizaron los candidatos a la gubernatura en esas entidades.

Este lunes 1 de mayo, los candidatos de Coahuila tendrán su segundo debate en donde expondrán sus propuestas a la ciudadanía.

¿Qué hicieron los candidatos en Coahuila?

Armando Guadiana, candidato de Morena, felicitó en su cuenta de twiter al equipo de basquetbol Toros Laguna, por conseguir el campeonato de Liga del estado de Chihuahua. Guadiana escribió: Gran trabajo del equipo, coach y de una gran afición. Toro o nada: ¡Enhorabuena campeones!

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, aspirante del PT, acusó al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD Manolo Jiménez, de obligar a estudiantes a ir a sus actos a cambio de gorras y playeras. Esto, a través de un video.

También señaló al rector de la Uniersidad Autónoma de Coahuila, de criminalizar a los estudiantes, y de que se disparado el consumo de cristal entre los jóvenes. Agregó que todas las instituciones de salud en el estado están infiltradas por lo que llamó "la Mafia del Moreirato".

Mientras que Manolo Jiménez Salinas, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-PAN-PRD se comprometió a trabajar por las niñas y los niños coahuilenses; fomentando los valores e impulsando una educación de calidad para un mejor desarrollo. También felicitó al equipo Toros Laguna por su campeonato y publicó un video felicitando a niñas y niños en su día.

Lenin Pérez, candidato de la alianza Salvemos Coahuila (UDC y PVEM) aseguró que hay casetas de cobro en Coahuila que son un abuso para los ciudadanos, pues cobran para seguir robando, mientras las carreteras están en condiciones deplorables.

Dijo que esta situación no puede continuar. Además felicitó a los niños en su día e invitó a los ciudadanos a ver el segundo debate este 1 de mayo.

¿Qué actividades realizaron las candidatas en el Edomex?

La candidata de Morena, PT y Partido Verde al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, recorrió este domingo los municipios de Coacalco, Tultitlán y Tultepec. Señaló que el agua no debe ser un lujo ni un privilegio, sino un derecho universal que corresponde a cada mexiquense. Por lo que prometió mejorar la distribución para que no haya lucro. Además mandó una felicitación por el Día del Niño y la Niña.

En tanto que la candidata del PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, hizo un recorrido por el municipio de Metepec. En el marco del Día del Niño y de la Niña, firmó la Agenda para la Niñez y la Adolescencia Mexiquense, que incluye estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, seguro popular mexiquense para menores con cáncer y otras enfermedades, así como prevención y combate al acoso escolar y a la drogadicción. Dijo que el Edomex será el primer estado que garantice a la niñez y adolescencia su derecho a la felicidad.

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