Elecciones 2023: ¿Qué actividades realizaron los candidatos de Edomex y Coahuila?

A más de un mes de que se realicen las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) y Coahuila, estas fueron las actividades que realizaron los candidatos a la gubernatura en esas entidades.

Este lunes 1 de mayo, los candidatos de Coahuila tendrán su segundo debate en donde expondrán sus propuestas a la ciudadanía.

¿Qué hicieron los candidatos en Coahuila?

Armando Guadiana, candidato de Morena, felicitó en su cuenta de twiter al equipo de basquetbol Toros Laguna, por conseguir el campeonato de Liga del estado de Chihuahua. Guadiana escribió: Gran trabajo del equipo, coach y de una gran afición. Toro o nada: ¡Enhorabuena campeones!

Muchas felicidades a @toros_laguna por el Campeonato de la #LigaMexBetLBE. Gran trabajo del equipo, coach y de una gran afición. #TOROoNADA 🐃 ¡Enhorabuena campeones! 🏆🏀 🔥 pic.twitter.com/hj4SMWg6gC — Armando Guadiana (@aguadiana) April 30, 2023

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, aspirante del PT, acusó al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD Manolo Jiménez, de obligar a estudiantes a ir a sus actos a cambio de gorras y playeras. Esto, a través de un video.

También señaló al rector de la Uniersidad Autónoma de Coahuila, de criminalizar a los estudiantes, y de que se disparado el consumo de cristal entre los jóvenes. Agregó que todas las instituciones de salud en el estado están infiltradas por lo que llamó "la Mafia del Moreirato".

Así obligan a ir a asistentes de eventos de @manolojim de la Alianza de la Corrupción del PRIAN. En esta ocasión fue el rector de la Universidad Autónoma de #Coahuila Salvador HernándezVélez y sus mapaches priistas incrustados en la Universidad. No apoyan a los jóvenes y los… pic.twitter.com/rPuAAmhY7f — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) April 30, 2023

Mientras que Manolo Jiménez Salinas, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-PAN-PRD se comprometió a trabajar por las niñas y los niños coahuilenses; fomentando los valores e impulsando una educación de calidad para un mejor desarrollo. También felicitó al equipo Toros Laguna por su campeonato y publicó un video felicitando a niñas y niños en su día.

Hoy festejamos lo más valioso que tenemos: nuestr@s niñas y niños. ¡Feliz día! 👧🏻🎉👦🏼 #PaDelanteCoahuila pic.twitter.com/2YAYd88K92 — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) April 30, 2023

Lenin Pérez, candidato de la alianza Salvemos Coahuila (UDC y PVEM) aseguró que hay casetas de cobro en Coahuila que son un abuso para los ciudadanos, pues cobran para seguir robando, mientras las carreteras están en condiciones deplorables.

Dijo que esta situación no puede continuar. Además felicitó a los niños en su día e invitó a los ciudadanos a ver el segundo debate este 1 de mayo.

Amigas y amigos, acompáñenme al segundo debate por la gubernatura de Coahuila. En punto de las 6pm, volveremos a enseñarle a los otros tres candidatos priistas como nosotros tenemos las mejores propuestas.#LeninGobernador#SiHayOtroCamino pic.twitter.com/RboVBqqUR3 — Lenin Pérez (@leninperezr) May 1, 2023

¿Qué actividades realizaron las candidatas en el Edomex?

La candidata de Morena, PT y Partido Verde al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, recorrió este domingo los municipios de Coacalco, Tultitlán y Tultepec. Señaló que el agua no debe ser un lujo ni un privilegio, sino un derecho universal que corresponde a cada mexiquense. Por lo que prometió mejorar la distribución para que no haya lucro. Además mandó una felicitación por el Día del Niño y la Niña.

Concluimos este domingo de gira en #Coacalco, recibiendo todo el cariño y el apoyo del Pueblo. Nuestras propuestas son hechas para el bienestar de todas y todos, porque ya es hora que tengamos un cambio verdadero en el #Edomex.#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio pic.twitter.com/9B2ofNeUpy — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 1, 2023

En tanto que la candidata del PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, hizo un recorrido por el municipio de Metepec. En el marco del Día del Niño y de la Niña, firmó la Agenda para la Niñez y la Adolescencia Mexiquense, que incluye estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, seguro popular mexiquense para menores con cáncer y otras enfermedades, así como prevención y combate al acoso escolar y a la drogadicción. Dijo que el Edomex será el primer estado que garantice a la niñez y adolescencia su derecho a la felicidad.