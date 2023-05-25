¿Qué hicieron los candidatos a la gubernatura en Coahuila este miércoles 24 de mayo?

En el marco de las próximas Elecciones Coahuila 2023, los candidatos continúan realizando recorridos para compartir sus propuestas con el pueblo coahuilense.

Cabe destacar que solo faltan 11 días para la jornada electoral, por lo que es importante saber qué actividades realizaron los candidatos a la gubernatura este miércoles 24 de mayo de 2023.

Armando Guadiana visita el Consejo Cívico de Instituciones, en Saltillo

El candidato por Morena, Armando Guadiana, visitó en el transcurso de la mañana el Consejo Cívico de Instituciones, ubicado en Saltillo, Coahuila.

Durante el evento, Guadiana entabló el Diálogo "Pacto por el Impulso Educativo", y de la mano de empresarios, autoridades educativas y universitarios, firmó el compromiso de una “Visión compartida para la educación", esto es, el participar activamente en la construcción de mejores oportunidades para las y los estudiantes coahuilenses en el sector educativo.

Junto con el “Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C.”, hoy firmamos el compromiso de una “Visión compartida para la educación en #Coahuila”. Para la #Transformación y #CambioVerdadero que nuestro estado necesita, ¡Unidos Somos Más!#GuadianaGobernador🤠… pic.twitter.com/qnvW58X4mL — Armando Guadiana (@aguadiana) May 24, 2023

Manolo Jiménez se reúne con miembros del Sindicato Nacional de Mineros y el "Mercado de la Alianza", en Torreón

Este 24 de mayo, el candidato por la "Alianza Ciudadana por la Seguridad", Manolo Jiménez, tuvo un encuentro con miembros del Sindicato Nacional Mineros Sección Torreón de la sección 64 y 74.

En dicho encuentro, el candidato aseguró va a impulsar grandes proyectos de desarrollo económico y social en favor de la calidad de vida de las familias coahuilenses.

De igual manera, el candidato visitó el Mercado de la Alianza, donde saludó y brindo su apoyo a los comerciantes coahuilenses.

Ricardo Mejía ofrece una rueda de prensa del Partido del Trabajo en Saltillo

Este miércoles 24 de mayo el candidato"El Tigre" Mejía, encabezó una reunión Nacional del Partido del Trabajo, partido del que es miembro, donde señaló tiene la energía para gobernar Coahuila.

De igual forma, hizo un llamado a votar este 4 de junio, y aseguró tener confianza en las autoridades electorales quienes supervisarán los resultados de la próxima elección.

Lenin Pérez asiste a televisoras en Saltillo

De igual forma, el candidato a la gubernatura de Coahuila, asistió el día de hoy 24 de mayo a la televisora Tv Azteca Noreste, así como a Televisa Saltillo, donde aprovechó a compartir sus propuestas.