¿Cómo contactar a Alejandra del Moral y Delfina Gómez?

Es normal que cuando las y los candidatos se encuentran en campaña inviten a las personas a acercarse a darles algunas ideas, ante esto, rumbo a las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex), Alejandra del Moral y Delfina Gómez han compartido la manera de cómo contactarlas.

Alejandra del Moral y Delfina Gómez, de la alianza Va Por el Estado de México y Juntos Haremos Historia, respectivamente, se encuentran haciendo campaña alrededor de una de las entidades más importantes, pues el próximo 4 de junio competirán por la gubernatura.

No te pierdas el primer debate rumbo a las #Elecciones2023 en el #Edomex @delfinagomeza y @AlejandraDMV discutirán algunos temas en busca de ser la primera gobernadora de la entidad.#ENVIVO en EXCLUSIVA por https://t.co/suZwZc6nvV



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¿Cómo contactar a Delfina Gómez?

Delfina Gómez, a través de su portal oficial, comparte sus redes sociales:



¿Cómo contactar a Alejandra del Moral?

Por otra parte, las redes sociales oficiales de Alejandra del Moral son:



Cabe destacar que en las páginas oficiales de las candidatas, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, se pueden conocer las propuestas que tienen para la gubernatura de Edomex en las elecciones 2023.

Alejandra del Moral y Delfina Gómez rumbo al primer debate en Edomex

Cabe recordar que el primer debate rumbo a la jornada electoral de Edomex se encuentra próximo a ocurrir, pues este se llevará a cabo el próximo jueves 20 de abril de 2023, este se podrá seguir minuto a minuto en vivo a través del sitio de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Los temas que debatirán ambas candidatas son cinco, los cuales resultaron de ser los más votados en la plataforma del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM):



Seguridad y justicia.

Economía y Empleo.

Combate a la corrupción.

Violencia de género.

Política y Gobierno.

Esta será la primera vez que Alejandra del Moral y Delfina Gómez se vean cara a cara en la carrera por las elecciones 2023 en Edomex; sin embargo, no será la primera ocasión en la que compitan. Ambas mujeres se enfrentaron en 2017, cuando la priista obtuvo la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, cargo que encabezó hasta enero de 2018 durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Para este cargo, también aplicó Delfina Gómez; sin embargo, perdió frente a Alejandra. Asimismo, ambas contendieron para el cargo de senadora por el Edomex y fue la morenista quien triunfó.