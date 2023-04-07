¿Dónde se podrá votar de manera presencial en EU para elecciones 2023?

Con mira a las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Edomex y Coahuila, es importante saber dónde se puede votar de manera presencial en Estados Unidos (EU). El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) comparte en qué sedes se podrá participar en la jornada electoral del domingo 4 de junio desde el extranjero.

De acuerdo con el gobierno de México, las y los ciudadanos originarios de Edomex y Coahuila que residen en el extranjero, podrán votar por la gubernatura de su estado en las elecciones de 2023. Podrán elegir la modalidad para emitir su voto vía internet, vía postal y por primera vez, vía presencial, como prueba piloto en algunos consulados.

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Consulta la convocatoria en: https://t.co/s9flcdkxYN pic.twitter.com/tM15gVHvec — IEEM (@IEEM_MX) April 7, 2023

¿Dónde se podrá votar de manera presencial en EU elecciones 2023?

Para poder votar en las elecciones 2023 en EU, se tendrá que acudir con la credencial de elector vigente el domingo 4 de junio de 08:00 horas a 18:00 horas (centro de México) a alguno de los siguientes consulados:



Los Ángeles, California, EU .

. Dallas, Texas, EU .

. Chicago, Illinois, EU .

. Montreal, Quebec, Canadá.

Cabe recordar que el último día para realizar el registro para poder votar desde vía internet o postal, era hasta el pasado 10 de marzo.

Fechas clave para votar en las elecciones 2023 desde el extranjero

Estas son las fechas clave para votar en las elecciones 2023 desde el extranjero:



Primera semana de mayo de 2023: se recibirá una cuenta de acceso al SIVEI.

Del 6 al 17 de mayo de 2023: periodo de socialización del Sistema de Votación (SIVEI).

Del 20 de mayo al 4 de junio de 2023: periodo de votación a través del Sivei.

27 de abril al 10 de mayo: el INE enviará al domicilio correspondiente la boleta para ejercer el voto.

Durante el mes de mayo 2023: emitir el voto y regresarlo en un sobre al INE.

Hasta el 3 de junio de 2023 a las 8:00 horas: el INE recibirá el sobre con el voto para contarlo el día de la Jornada Electoral.

De manera presencial se podrá hacer el voto siempre y cuando no se haya elegido alguna de las otras modalidades como postal o electrónica por internet.