¿Qué partidos locales contienden en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

El domingo 4 de junio de 2023 se llevarán a cabo las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila. En ambos estados contienden partidos con registro nacional, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Morena, Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), además de dos partidos locales: Nueva Alianza Estado de México (NAEM) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

En Coahuila se elegirá a un nuevo gobernador, así como a 27 diputados para el Congreso local, el cual actualmente está bajo dominio del PRI, con 16 distritos. Por su parte, en Estado de México se votará a un nuevo gobernador, quien sustituirá al priista Alfredo del Mazo.

Cabe recordar que el pasado 20 de marzo, Movimiento Ciudadano anunció su salida de las elecciones 2023, bajo el argumento de que priorizará las elecciones 2024, en las cuales se votará al próximo presidente de México.

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones 2023 en Edomex?

En Estado de México, dos mujeres disputarán la gubernatura abanderadas por dos coaliciones partidistas: Delfina Gómez, quien el domingo 26 de marzo se registró como candidata de la coalición formada por los partidos Morena, PT y PVEM, así como Alejandra del Moral, candidata de la alianza entre el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza Estado de México, quien se sumó a esta coalición de última hora debido a conflictos internos.

Algunos afiliados del partido NAEM buscaron controvertir en diciembre de 2022 la elección de sus nuevos dirigentes. Actualmente, se afirma que el NAEM se encuentra dividido entre los seguidores de Mario Cervantes, dirigente estatal y quien cerró el acuerdo para apoyar la candidatura de Alejandra del Moral, y quienes respaldan a Rigoberto Vargas, militante de NAEM y secretario general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones 2023 en Coahuila?

En Coahuila se perfilan cuatro candidatos: Armando Guadiana, abanderado de Morena; Manolo Jiménez Salinas, respaldado por la coalición PRI, PAN, PRD; Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT; y Lenin Pérez, un exdiputado local del PAN que ahora lidera el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC), el cual en esta elección es aliado del PVEM.

El UDC, considerado la cuarta fuerza electoral en Coahuila, anunció en enero de 2023 que no iría en alianza con Morena, tal como hizo para las elecciones de 2020. Aunque de inicio se perfiló una alianza entre el UDC y Movimiento Ciudadano, el acuerdo entre ambos partidos no logró cerrarse, por lo que finalmente UDC optó por acordar con el PVEM para abanderar las aspiraciones de Lenin Pérez a la gubernatura de cara a las elecciones 2023.

¿Cuándo comienza la campaña en Edomex elecciones 2023?

El próximo lunes 3 de abril dará inicio el periodo de campaña para las elecciones 2023 en Edomex. La campaña terminará el miércoles 31 de mayo. Posteriormente, iniciará el periodo de veda electoral en los primeros minutos del 1 de junio de 2023 y concluirá hasta el cierre de las casillas.

¿Cuándo comenzará el periodo de campaña en Coahuila para elecciones 2023

El periodo de campaña para las elecciones 2023 en Coahuila comenzará el próximo domingo 2 de abril y finalizará el miércoles 31 de mayo. De igual modo que en Edomex, el periodo de veda electoral iniciará el primer minuto del 1 de junio de 2023 y concluirá hasta el cierre de las casillas.