Perfilan que partidos políticos postulen a una mujer en elecciones 2023

En las elecciones 2023 que se disputarán en el Estado de México (Edomex) y Coahuila, los partidos políticos deberán postular a por lo menos una mujer en las candidaturas para la gubernatura.

Esto se aprobó en Comisiones Unidas del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de modificar documentos básicos para establecer reglas claras que garanticen la paridad en las candidaturas de Edomex y Coahuila de las elecciones 2023.

Esta modificación que realizó el INE es por un acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que los partidos políticos definan las reglas claras en cómo serán las candidaturas de las elecciones 2023.

¿Qué estados tienen elecciones en 2023?

A finales de 2022 iniciará el proceso de las elecciones 2023 en Coahuila y el Edomex, en donde se renovarán las gubernaturas de esas entidades.

Actualmente, ambas entidades son los únicos estados en donde aún gobierna el PRI.

El proyecto, que se aprobó en Comisiones Unidas, será puesto a consideración del Consejo General del INE en su próxima sesión.

De aprobarse, se establece que, a más tardar el 31 de octubre de 2022, todos los partidos políticos nacionales deben modificar sus documentos básicos a efecto de establecer cómo aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a las gubernaturas, ya sea de manera individual, en coalición o candidatura común, a partir del próximo proceso electoral.

Además, se requiere que los partidos políticos informen al INE a más tardar 30 días antes del inicio de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas en Coahuila y Estado de México, la entidad donde postularon a una mujer como candidata o, en su caso, si en ambas entidades postulará a mujeres, asimismo, en caso de que aún no hayan sido aprobadas por el Consejo General las modificaciones a sus Documentos Básicos, informen en el mismo plazo a la autoridad electoral sobre los métodos de selección de candidaturas aprobados por el órgano competente para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad