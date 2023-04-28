Más de 15 millones de personas votarán en elecciones 2023, según INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válida y definitiva la lista nominal de electores en Edomex y Coahuila para las elecciones 2023. Aseguró que en la próxima jornada democrática, que se llevará a cabo el domingo 4 de junio, votarán 15 millones 31 mil 650 personas en ambas entidades.

En el Estado de México 12 millones 676 mil 625 votantes registrados en la lista nominal, mientras que en Coahuila hay 2 millones 355 mil 25 votantes.

De igual manera, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se aprobó la validez de la lista nominal de las y los ciudadanos que podrán emitir su voto en la jornada de votación anticipada, del 15 al 19 de mayo, los cuales son de 4 mil 987 registros.

Más de 80 mil votantes desde el extranjero para las elecciones 2023

El órgano electoral destacó que hay un total de 80 mil 733 registro de ciudadanas y ciudadanos que podrán emitir su voto desde el extranjero, es decir, desde el país en el que residen bajo las modalidades postal, electrónica y presencial en las embajadas.

En ese sentido, cabe destacar que serán cuatro los módulos receptores de votación que se ubicarán en las sedes consulares de Los Ángeles, Chicago, Dallas y Montreal, en un horario de 8:00 a 18:00 horas el mismo domingo 4 de junio.

Sigue con atención los pasos a seguir para la modalidad de #VotoElectrónico para las y los mexicanos en el extranjero en las #Elecciones2023MX del 4 de junio ⤵️. https://t.co/D4aC3HcBjT pic.twitter.com/k4cV4jPbN7 — @INEMexico (@INEMexico) April 28, 2023

INE publica ubicación de casillas para elecciones 2023

El pasado 20 de abril, el INE publicó la lista oficial de la ubicación de las casillas electorales que se instalarán en las entidades para la jornada electoral del próximo domingo 4 de junio de 2023.

El INE destacó que de acuerdo con lo previsto en la ley, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a la ubicación y al número de casillas, por lo que la información para saber cómo ubicar tu casilla estará disponible hasta el mes de mayo.

Para Edomex se colocarán 20 mil 502 casillas electorales, mientras que para Coahuila se colocarán mil 752 secciones electorales del estado.