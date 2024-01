Solamente el 17% de los jóvenes de Puebla se interesan en la política

Las Elecciones 2024 en Puebla se encuentran “a la vuelta de la esquina” y en la entidad se alistan para los comicios más grandes de su historia.

En favor de la democracia, siempre se busca incrementar la participación electoral principalmente entre los jóvenes, sin embargo en Puebla, este tema recrudece porque son muy pocos los jóvenes poblanos que se interesan en la política.

Ni siquiera DOS de cada 10 jóvenes poblanos están interesados en la política de cara a las Elecciones 2024 en Puebla

Conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de jóvenes poblanos (un millón 338 mil 504 son jóvenes de 18 a 29 años), solo el 17% están interesados en la política de cara a las Elecciones 2024 en Puebla.

En México, la participación política de los jóvenes es un tema relevante, ya que ellos integran el 30% de la población del país, por lo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos, ayudar a incrementar la participación de este electorado.

Rafael Rodríguez, docente en ciencias políticas de la Ibero Puebla, señala que: “Una gran gran cifra, entonces qué buscan o cómo se debe atrapar en el buen sentido de la palabra a estos jóvenes uno como decías que se vea reflejados no son jóvenes que nacieron ya son jóvenes digitales que nacieron con el celular con que nacieron con la tableta que manejan al 100% redes sociales”.

Los expertos señalan que la integración y la participación de los jóvenes en la política mexicana, asegura una sociedad más incluyente e igualitaria, además de que siempre les va permitir el conocer y exigir sus derechos.

Melani Pérez, una joven poblana le dijo a TV Azteca Puebla que:”Pues la verdad no mucho. Sabes pues siento que es algo muy. Y aparte yo siento que nuestro país está un poquito, pues mal no, yo siento que, pues, no estoy tan informada de lo que sucede a nuestro alrededor”. Por su parte, Susana Nava, otra jovencita poblana dice que:”No, realmente a veces leo algún otro artículo, pero no me involucró mucho en eso”.

Cabe decir que la participación de los jóvenes se encuentra estrechamente relacionada a que estos se sientan escuchados y seguros. Aunque expertos también señalan que la participación ha incrementado, aún falta mucho trabajo por hacer. Los expertos señalan que entre las razones de los jóvenes acerca de no involucrarse en la política se destacan, la apatía, que quizás no les interesa o que incluso no ven un liderazgo en ningún partido político.