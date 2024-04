¿Qué hicieron los candidatos a la Presidencia? Actividades de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez hoy de abril de 2024

Los candidatos a la presidencia continuaron con sus actividades de campaña rumbo a las elecciones 2024, uno de los procesos electorales más importantes de México; Fuerza Informativa Azteca te comparte los detalles, pero ¿qué hicieron hoy miércoles 3 de abril 2024?

Recuerda que las elecciones 2024 en México serán el próximo 2 de junio, por lo que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez siguen con sus actividades en distintas zonas de la República Mexicana.

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum en la campaña presidencial?

Para este 4 de abril, Claudia Sheinbaum visitará algunos municipios de Zacatecas como parte de sus actividades de campa rumbo a las elecciones 2024.



Loreto

Fresnillo

Guadalupe

El día de ayer, la candidata a la presidencia de México por parte de la coalición “Seguimos Haciendo Historia”, Recordó que la Cuarta Transformación siempre ha velado por alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres.

¿Qué hizo Xóchitl Gálvez hoy 4 de abril 2024 en la campaña electoral 2024?

Se espera que Xóchitl Gálvez continúe con sus actividades de campaña rumbo a las elecciones 2024 en México; se desconoce el sitio en el que estará.

Recordemos que el día de ayer, la candidata a la presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México” visitó el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), en el que aclaró que los próximos 60 días viene la madre de todas las batallas. Este gobierno y ustedes lo saben, la candidata de enfrente dice que México está mejor que nunca, yo les pregunto, ¿está mejor en seguridad?

Voy a impulsar una Beca Universal desde la primaria hasta la preparatoria. Los niños y adolescentes que estudian en escuelas públicas y privadas recibirán un apoyo económico.



Yo quiero un México en el que todos nuestros jóvenes tengan la posibilidad de cumplir sus sueños.… pic.twitter.com/kmS5TN7gfJ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 4, 2024

¿Qué hizo Jorge Álvarez Máynez en campaña?

El 4 de abril 2024, Jorge Gálvez seguirá con sus actividades de campaña alrededor de la República Mexicana rumbo a las elecciones 2024.

El día de ayer, el candidato a la presidencia por parte del partido Movimiento Ciudadano, aseguró que no será presidente del país para administrar el horror y la tragedia.

“Yo no voy a ser presidente de este país para administrar el horror. Para administrar la tragedia. Para hacer como hace el gobernador, que le manda sus condolencias a la candidata, que quiere que haya duelo, que paren las campañas. La hubiera protegido. Hubiera cuidado a las personas que injustamente han enfrentado el fenómeno de la inseguridad en Guanajuato. Esto no empezó ayer. No empezó hace tres meses”, sentenció.