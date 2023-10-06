Poblanos en el extranjero podrán votar en las Elecciones 2024

Durante la jornada del próximo domingo 2 de junio, se llevarán a cabo las elecciones 2024 en Puebla y en otras 6 entidades del país para elegir a sus gobernadores. El Instituto Electoral del Estado de Puebla se ha sumado a los desarrollos para que aquellos poblanos que radican en el extranjero, puedan participar en este proceso democrático.

El IEEP señaló que los “paisanos poblanos” podrán efectuar su voto mediante diversas modalidades como la postal, vía electrónica y hasta presencial para votar por la presidencia, senadurías, diputaciones, gubernaturas estatales, además de la presidencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) trabajará en conjunto con los organismos de las ocho entidades del país en los que habrá Elecciones 2024, con la finalidad de garantizar que, en este caso, los poblanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto.

Elecciones 2024: Poblanos en el extranjero podrán votar desde el país en donde radiquen



Cabe destacar que anteriormente, solo se permitía que los mexicanos en el extranjero votarán para elegir cargos federales, es decir, que solo se podía votar para presidente, sin embargo para las Elecciones 2024, los mexicanos, en este caso poblanos en el extranjero, podrán elegir sobre cualquier cargo estatal y hasta en la CDMX.

La autoridad electoral informó que desde el mes de septiembre, todos los mexicanos que radican en el extranjero podrán inscribirse en la lista nominal de electores para que el próximo 2 de junio puedan votar en las Elecciones 2024.

¿Para qué cargos podrán votar los poblanos desde el extranjero?

El Instituto Nacional Electoral señaló que los mexicanos que radican en el extranjero podrán votar desde el país en donde actualmente residen. Podrán ejercer su derecho y votar según su estado de origen o referencia. Estos son los cargos de elección popular para los que se podrá votar desde el extranjero:



Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla y Yucatán: Gubernaturas

y Yucatán: Gubernaturas Jalisco: Gubernatura y Diputación de Representación Proporcional

Oaxaca: Diputación Migrante

Ciudad de México



Elecciones 2024: Poblanos en el extranjero podrán votar desde el país en donde radiquen|IEEP

¿Quién vigila el voto de los Mexicanos en el extranjero?

La Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, es un grupo de trabajo integrado por Consejeras y Consejeros Electorales, cuyo fin es mantener una comunicación permanente con la comunidad de mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero y que tiene como objetivo el garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de su derecho al voto desde el país en el que radiquen.