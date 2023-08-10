Elecciones 2024: ¿Qué políticos se perfilan a la gubernatura de Guanajuato?

Las elecciones 2024 en México serán las más importantes por todos los puestos que están en juego, desde el presidencial hasta los estados que van a elegir un nuevo gobernador, en el caso de Guanajuato una de las interrogantes será la permanencia del bastión panista que ha dominado en los últimos años.

A menos de un año de que millones de personas acudan a las urnas para elegir el futuro de México, algunos políticos ya se perfilan para la gubernatura de Guanajuato y buscan llegar con solidez al proceso de los próximos meses, pero ¿de quiénes se trata?

¿Cuándo son las elecciones de 2024 en Guanajuato?

Las elecciones estatales de Guanajuato serán en el 2024, no sólo elegirán al nuevo gobernador de la entidad, también están en juego 36 diputaciones y la designación de 46 ayuntamientos.

Los órganos electorales plantean que las votaciones en Guanajuato será el domingo 2 de junio de 2024, mismo día en el que distintos estados elegirán a sus gobernadores y millones votarán por el nuevo presidente de México, en lo que será una jornada histórica.

¿Qué políticos se perfilan para la candidatura de Guanajuato?

Políticos y políticas han expresado su deseo en los últimos meses de ser elegidos por sus partidos para tomar las riendas de Guanajuato, para el Partido Acción Nacional (PAN), quien actualmente se encuentra en el poder, hay dos mujeres que se perfilan, se trata de Libia Denisse García Muñoz Ledo -secretaria de Desarrollo Social y Humano y Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León.

Para Morena, algunos personajes que ya externaron su deseo por la gubernatura de Guanajuato son Ricardo Sheffield Padilla, exalcalde de León que ya contendió por Morena y no obtuvo la mejor respuesta por los ciudadanos.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el actual alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, presumió el brazo de seguidores de cara a las elecciones 2024

¿Dónde vive el gobernador de Guanajuato?

El mítico Palacio de Gobierno de Guanajuato es la residencia oficial del panista Diego Sinhue, donde atiende asuntos de interés público para los 6 millones 166 mil 934 mil habitantes con los que cuenta la entidad, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).