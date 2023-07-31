Los rostros que se perfilan para contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024

La carrera por la silla presidencial ya comenzó, pues los partidos dejaron en claro las reglas del juego para escoger al mejor aspirante para las elecciones 2024; sin embargo, aquellos que buscan la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), no se quieren quedar atrás. Estos son los rostros de algunos que ya señalaron que buscarán contender por el cargo por parte de la oposición.

La alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, anunciaron que irían en coalición para buscar la jefatura de Gobierno, por lo que algunos aspirantes a candidatos han dejado en claro que el proceso debería ser muy parecido al que lleva el Frente Amplio por México.

En #BenitoJuárez entendimos la importancia de mejorar las condiciones de calidad de vida para todas las personas.

Queremos que en la #CDMX le vaya bien a todas y a todos.💪🏻#FuturoChilango pic.twitter.com/nE2aKikWrE — Santiago Taboada (@STaboadaMx) July 31, 2023

¿Quiénes buscan la jefatura de Gobierno de la CDMX para 2024?

Con los aspirantes que buscan el máximo cargo, es importante destacar quiénes ya dejaron en claro su deseo de ir por la jefatura de la CDMX por parte de la oposición:

Adrián Rubalcava , actual alcalde de Cuajimalpa de Morelos, fue uno de los primeros en dar a conocer su interés de ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la jefatura de Gobierno de la capital.

, actual alcalde de Cuajimalpa de Morelos, fue uno de los primeros en dar a conocer su interés de ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la jefatura de Gobierno de la capital. Luis Espinoza Cházaro, coordinador de los diputados del PRD, renunció al Comité Organizador del Frente Amplio por México para "ir de lleno" en la contienda por la jefatura de Gobierno.

Kenia López Rabadán , senadora panista, aseguró que competirá por el cargo y aceptará las condiciones que dicte la coalición para elegir a la candidata o candidato.

, senadora panista, aseguró que competirá por el cargo y aceptará las condiciones que dicte la coalición para elegir a la candidata o candidato. Lía Límón , actual alcaldesa de Álvaro Obregón, no descartó que el PAN haga la designación, pues recordó que se llegó al acuerdo de que el blanquiazul lo planearía después de que se definieron las candidaturas de Coahuila y el Edomex.

, actual alcaldesa de Álvaro Obregón, no descartó que el PAN haga la designación, pues recordó que se llegó al acuerdo de que el blanquiazul lo planearía después de que se definieron las candidaturas de Coahuila y el Edomex. El diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo.

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, quien aseguró que no solo participaría, sino que también ganaría los comicios.

Cabe destacar que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Santiago Taboada sería el candidato por parte de la oposición para la jefatura de Gobierno de la capital, pues afirmó que, como es el caso de Xóchitl Gálvez, se trataría de un dedazo.