Los que ponen en riesgo las elecciones son ellos: AMLO responde al INE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes acusaron que los recortes a su presupuesto pondrían en riesgo las elecciones de 2024.

López Obrador aseguró que los consejeros del INE que van en contra del Plan B de la Reforma Electoral usan de bandera el tema de los recursos para hacer “politiquería”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó los recursos legales que impulsan consejeros del #INE después de la aprobación de las leyes secundarias electorales que provocarán una reducción de su plantilla laboral en un 85% pic.twitter.com/9cpIN4wIjc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2023

“Están usando esto de bandera para hacer politiquería porque no hay ningún problema. Lo dije ayer, lo repito ahora: ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo porque engañaron a muchos”, expresó.

Durante la mañanera de hoy, AMLO sostuvo que los recortes a los gastos de operación del INE no ponen en riesgo las elecciones de 2024, sino los mismos consejeros. Sostuvo que es la ciudadanía quien hace posible estos ejercicios democráticos.

“¿Cómo se va a poner en riesgo la elección, los que ponen en riesgo la elección son ellos?”, cuestionó sobre las críticas al Plan B de la Reforma Electoral.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que el #INE siempre pone en riesgo los comicios porque según él no respetan leyes pic.twitter.com/07ZeU21c2Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2023

AMLO confía en que nuevos consejeros del INE sean “demócratas”

El Presidente reprochó que la Reforma Electoral no fuera aprobada para reducir gastos, como se tenía planeado, además de que los consejeros no fueran elegidos por el pueblo, consideró, porque temen este mecanismo de elección.

"Nos ganaron y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros porque le tienen miedo al pueblo porque ellos pertenecen a la oligarquía", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reprochó que no pudiera lograr que consejeros del #INE fueran elegidos por ciudadanos pic.twitter.com/WrA8v4dMm1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2023

Sobre la elección de los consejeros del INE que se tiene agendada para abril, AMLO dijo que espera que sean mejores que los que están y espera que entre sus aptitudes se encuentren la honestidad y ser “demócratas”.

“Que sean gentes decentes, honrados, íntegros, verdaderamente independientes, demócratas, que no sean como los que están… Estoy seguro de que van a ser mejores, que sean demócratas”, expresó.

#EnLaMañanera | Aunque los partidos serán los que elijan a los nuevos consejeros del #INE, el presidente @lopezobrador_ confió en que actuarán con Libertad pic.twitter.com/bmq3fgQPt3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2023

AMLO dijo que ahora la decisión de echar para atrás el Plan B de la Reforma Electoral está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), poder al que confesó no tener confianza por tener a ministros afines de sexenios pasados.