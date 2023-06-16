Reemplazo del exprimer ministro británico Boris Johnson se elegirá el próximo 20 de julio

El sucesor del escaño de Boris Johnson en el Parlamento se elegirá en una votación parcial el 20 de julio, informó el consejo local, después de que el exprimer ministro británico renunciara por una investigación sobre su conducta.

Los conservadores eligieron a Steve Tuckwell como candidato para la votación, según informó el partido en un comunicado.

Boris Johnson anunció la semana pasada que dimitiría como legislador por Uxbridge y South Ruislip, una zona del oeste de Londres, tras leer un informe sobre si mintió al Parlamento británico respecto a las reuniones en su oficina durante los encierros de COVID.

El informe, publicado íntegramente el jueves, concluía que había engañado deliberadamente al Parlamento británico sobre las fiestas que infringían las normas, aunque Johnson, quien dimitió como primer ministro el año pasado, ha rechazado el informe calificándolo de "mentira" y "farsa".

Las elecciones parciales para la circunscripción parlamentaria de Uxbridge y South Ruislip tendrán lugar el jueves 20 de julio de 2023 tras la dimisión de Boris Johnson como diputado el viernes 12 de junio. Ayuntamiento de Hilingdon

En la misma fecha se celebrarán otras elecciones parciales para sustituir a Nigel Adams, estrecho aliado de Boris Johnson, en su escaño de North Yorkshire, tras su renuncia como parlamentario el sábado.

La legisladora conservadora Nadine Dorries también ha dicho que dimitirá en apoyo a Johnson, pero no lo ha hecho formalmente y aún no hay fecha para la elección parcial que la sustituirá.

Former UK Prime Minister Boris Johnson deliberately misled parliament on several occasions over rule-breaking COVID lockdown parties, according to a report by the privileges committee https://t.co/hkkhHbAEAl pic.twitter.com/3oz9MUfF1H — Reuters (@Reuters) June 15, 2023

¿Qué es el "party-gate" por el que Boris Johnson renunció a su cargo?

El exprimer ministro británico Boris Johnson engañó deliberadamente al Parlamento en relación con el escándalo del "party-gate", en el que asistió a fiestas ilegales durante el cierre de Covid. "...cuando dijo a la Cámara y a esta Comisión que se estaban cumpliendo las Normas y Directrices, su propio conocimiento era tal que engañó deliberadamente a la Cámara y a esta Comisión", reza el informe.

El Comité de Privilegios del Reino Unido recomendó que se prohibiera a Boris Johnson disponer de un pase parlamentario, al que normalmente tienen acceso los antiguos legisladores.

El Comité concluyó que al "engañar deliberadamente" a la Cámara sobre el 'Party gate', Boris Johnson cometió un "grave desacato".

¿Qué respondió Boris Johnson de la investigación sobre su conducta

El exprimer ministro británico, Boris Johnson, calificó la acción del comité gubernamental como un "día terrible para la democracia". En una declaración en respuesta al informe publicado, Johnson dijo que la investigación no encontró pruebas de mala conducta por su parte, así como señaló con el dedo a los miembros del comité que, según él, también asistieron a las fiestas de cierre.

Johnson afirmó que creía que su asistencia era "legal" y formaba parte de su trabajo. "No tienen nada nuevo que decir. Reconocen que no han encontrado pruebas de que se me advirtiera, antes o después de un acto, de que era ilegal. Eso es sin duda muy revelador", señaló.