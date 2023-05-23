Manolo Jiménez y Armando Guadiana, candidatos por la gubernatura de Coahuila se reúnen con sector empresarial

A poco menos de dos semanas de que se lleven a cabo las Elecciones Coahuila 2023, los candidatos han seguido recorriendo el estado de Coahuila para compartir sus propuestas con el sector empresarial.

En este caso, el candidato por el partido Morena, Armando Guadiana, así como Manolo Jiménez, candidato abanderado del PRI, se reunieron con el sector empresarial de la laguna para impulsar sus propuestas a favor de la economía coahuilense que de cierta forma, depende mucho de los empresarios.

¿Qué es lo que hizo el candidato de Morena, Armando Guadiana a favor del sector empresarial en Coahuila?

Con motivo de su campaña electoral, el abanderado de Morena, Armando Guadiana, se reunió esta mañana con algunos de los empresarios de la Laguna que generan empleos y se comprometió con ellos a favor del desarrollo de Coahuila a través de la generación de mayores y mejores empleos.

Entre los personajes más importantes del sector empresarial que se encontraban reunidos en el evento se encontraban:



Omar Puentes Juárez, presidente interino de Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP).

Benjamin Tumoine Villalobos, consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)Torreón.

José Piña Álvarez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y su homólogo de Gómez Palacio,Luis Felipe del Rivero.

Jorge Reyes Casas, presidente de la COPARMEX Laguna.

Donato Gutiérrez Gutiérrez, vocero del Grupo Empresarial de la Laguna.

Eduardo Nieto, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)Torreón.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

¿Qué es lo que hizo el candidato Manolo Jiménez, a favor del sector empresarial en Coahuila?

Manolo Jiménez, candidato por la alianza PRI PAN PRD, de igual forma tuvo un encuentro con el sector empresarial de Coahuila para reforzar las propuestas de campaña que tiene a favor de la economía coahuilense.

El pasado viernes 19 de mayo, Manolo Jiménez tuvo reunión en el Capitolio de Austin, Texas, pues mencionó

que la visión para potencializar la economía de Coahuila está relacionada con las alianzas estratégicas que se pueda construir con los vecinos de Texas.

De igual forma, el candidato a las Elecciones Coahuila 2023 se reunió en la Cámara de Comercio con el fin fortalecer el proyecto de Coahuila Global, propuesta de la campaña electoral del candidato que consiste principalmente en estas acciones:



Capitalización del nearshoring con el propósito de atraer más inversión nacional y extranjera.

Creación de grandes obras de infraestructura.

Apoyos e incentivos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Apoyo al turismo.

Nuestra visión para potencializar la economía de #Coahuila está relacionada con las alianzas estratégicas que podamos construir con nuestros vecinos de #Texas. (1/3) pic.twitter.com/4yjD6Tc2IZ — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) May 20, 2023

¿Cuáles han sido las propuestas de los candidatos a la gubernatura en Coahuila en materia de Economía?

Manolo Jiménez Salinas, candidato con la alianza Ciudadana por la Seguridad, se ha destacado con su propuesta “Coahuila Global” donde resalta la competitividad, estabilidad laboral y el desarrollo económico a través de capitalizar al máximo el “nearshoring” con el fin de atraer más inversión nacional y extranjera. De igual forma los apoyos e incentivos son parte de su agenda dirigida a las micro pequeñas, medianas y grandes empresas coahuilenses.

Mientras que Armando Guadiana, ha reiterado que en caso de resultar ganador, su gobierno transformará la Región Carbonífera en un referente mundial de empresas tecnológicas, pues donarán 500 hectáreas para que “Coahuila sea el Silicon Valley de México”.