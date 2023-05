Por amor a la precisión | Elecciones en Coahuila… el día que se rompió la élite en Morena

¿El principio del fin? No hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla. Este 4 de junio tocan elecciones en Coahuila y en Estado de México. Según las encuestas, el Edomex verá la alternancia por primera vez en 70 años, pero lo de Coahuila se cuece aparte.

Serán unas elecciones tranquilas: AMLO

¿No me creen? Vamos a ver los datos: en Coahuila, la gubernatura se disputa entre cuatro changos: Manolo Jiménez del PRI-PAN-PRD, Armando Guadiana de Morena, Ricardo Mejía Berdeja del PT y Evaristo Lenin Pérez del partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC) en alianza con el PVEM.

Con 47, 28, 17 y 6 por ciento de las preferencias electorales en el estado de Coahuila, de acuerdo con el promedio de las encuestas realizado por la bandita de Polls.Mx de Político MX.

Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo porque si hay una alianza formalmente establecida entre Morena, el PT y el PVEM… ¿Por qué chingados están compitiendo en solitario en Coahuila? Vámonos por partes.

Los escenarios con la victoria de Morena

Si la 4T triunfa en las elecciones en Coahuila y el Estado de México, Morena gobernaría el 75% del territorio nacional (tomando en cuenta el Estado que gobierna el PVEM), para beneplácito del presidente y sus intenciones de carro completo en 2024.

ANTES DEL 4 DE JUNIO

DESPUÉS DEL 4 DE JUNIO

Partido

Estados que gobierna

Partido

Estados que gobierna

Morena

21

Morena

23

PVEM

1

PVEM

1

PAN

5

PAN

5

PRI

3

PRI

1

MC

2

MC

2

Total: 32

Total: 32



Tabla 1. FIA Investigación (2023). Los Estados que gobierna cada partido político antes y después de las elecciones 2023 con un eventual triunfo de Morena

Y no solo eso, pues un eventual triunfo morenista en Coahuila y el Edomex significaría arrebatarle 2 gubernaturas al PRI rumbo a las aspiraciones “vapormexistas” en las elecciones presidenciales del próximo año. Ni más ni menos.

La ruptura de la élite de Morena

Pero las cosas no son así. Hoy Morena está lejos de alcanzar un triunfo en Coahuila a pesar de que el PVEM mandó a chingar a su madre a Evaristo Lenin Pérez para sumarse a Morena en la contienda.

Si el partido en el poder hubiera mantenido su coalición estaríamos frente a una contienda muchísimo más cerrada: por ahí del 47% vs. 45% de acuerdo con Polls. MX… y, en este sentido, más útil para las aspiraciones del presidente.

Y pura de árabe. El Edomex parece viable pero Coahuila ni maiz palomero y todo se lo debemos a una mala gestión en los altos círculos de Morena, parafraseando al sociólogo estadounidense Wright Mills, que no solo significan un derrota en estado fronterizo sino, también y más importante, una ruptura en la élite que gobierna.

Y así como “el pueblo solo puede salvar al pueblo”, lo único capaz de destruir a Morena es el mismo Morena… ¡Aguado con las fracturas internas! Muchas veces terminan llevándose más de lo que rompen y si no me creen, pregúntele a Tirano Banderas de Ramón del Valle Inclán. ¿O ustedes qué opinan?