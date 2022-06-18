Elecciones en Colombia: Gustavo Petro vs Rodolfo Hernández

Los preparativos finales están en marcha este sábado 18 de junio en Colombia, ya que el país sudamericano buscaba unas elecciones presidenciales históricas en lo que se espera que sea una contienda muy reñida entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Colombia se dirige a una elección polarizada el domingo 19 de junio, eligiendo entre el izquierdista Gustavo Petro, quien promete profundas reformas sociales, y el excéntrico magnate empresarial Rodolfo Hernández, quien ha encontrado un terreno fértil en la retórica anticorrupción a pesar de enfrentar una investigación por corrupción.

Iván Duque / Presidente de Colombia:

Vamos a votar con libertad, con tranquilidad y sin presiones. Sabemos que en algunas regiones se han contratado grupos armados para intimidar”.

"En algunas regiones los grupos están tratando de presionar a los votantes, pero aquí el plan de la democracia ha funcionado. La democracia El plan está en marcha, nuestro ejército y policía están desplegados en todo el país para garantizar las libertades. Creo que el mensaje que Colombia debe seguir dando al mundo es que estamos haciendo transiciones ordenadas, constitucionales y pacíficas en el comando presidencial. Esperemos los resultados el domingo, lo que decida el pueblo colombiano, todos lo apoyaremos”, agregó el actual presidente colombiano Iván Duque.

Los trabajadores electorales dieron el sábado los toques finales a los centros de votación antes de la votación del domingo.

Con las encuestas mostrando a los candidatos en empate técnico, la elección podría ser una de las más reñidas en la historia reciente de Colombia.

#EleccionesPresidenciales | El Decreto 979 del 10 de junio de 2022 establece la medida de ley seca en todo el territorio nacional, desde las 6:00 p.m. de hoy, sábado 18 de junio. #PlanDemocracia2022 pic.twitter.com/ZtGuZHwPSh — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 18, 2022

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentan en elecciones en Colombia

Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y actual senador, se comprometió a mejorar las condiciones sociales y económicas en un país donde la mitad de la población vive en alguna forma de pobreza.

Petro, exmiembro de la guerrilla M-19, ha propuesto una ambiciosa reforma fiscal de 13.500 millones de dólares -equivalente al 5,5% del producto interno bruto de Colombia- financiada con impuestos más altos a los más ricos.

Rodolfo Hernández, un contendiente sorpresa en la segunda ronda, se ha visto impulsado por promesas anticorrupción, planes para reducir el gobierno y promesas de vivienda para los pobres.

Gane quien gane, el próximo presidente de Colombia recibirá una economía en crecimiento, tras la profunda crisis provocada por la pandemia del coronavirus.