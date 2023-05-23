Alejandra del Moral, candidata a las Elecciones Edomex 2023, se reunió con jóvenes de la Universidad Panamericana

Con motivo de los preparativos rumbo a las elecciones Edomex 2023, este lunes 22 de mayo, la candidata por la alianza "Va por el Estado de México", Alejandra del Moral, se reunió con jóvenes de la Universidad Panamericana campus ciudad UP, para compartir sus propuestas a favor de la juventud mexiquense.

A lo largo de su campaña, Alejandra Del Moral Vela, ha asegurado que ganando la elección el 4 de junio los más beneficiados serán los jóvenes, ya que contarán con mayores oportunidades. Y en su visita a la Universidad Panamericana aseguró tendrán educación de calidad.

¿En qué consistió el evento de Alejandra del Moral en la Universidad Panamericana?

Durante el encuentro de jóvenes de la Universidad Panamericana realizado este lunes 22 de mayo, la candidata por la alianza "Va por el Estado de México", hizo un llamado a que los jóvenes realicen una elección de conciencia por su futuro, y aprovechó para presentar sus 10 compromisos con las juventudes mexiquenses.

Alejandra del Moral, sostuvo que la juventud no está peleada con la capacidad y mucho menos con la responsabilidad, palabras que de igual forma ha repetido a lo largo de sus "recorridos rumbo a la reconciliación". Pues asegura ella comparte las causas de las juventudes, los anhelos y el amor por el Edomex.

Por lo que aseguró trabajar hasta el último día de su campaña a favor de mejores oportunidades de trabajo, de educación y salud para los jóvenes.

Gracias @UPInstitucional Ciudad UP por la invitación a dialogar sobre los temas que más interesan a las juventudes. Ustedes son el presente y mi compromiso es formar un gobierno que sea su aliado, para que puedan alcanzar sus sueños. Ustedes cuentan conmigo y yo cuento con… pic.twitter.com/E3rOb3xiG7 — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 22, 2023

Alejandra del Moral, candidata a las Elecciones Edomex 2023, se reúne con directivos de escuelas privadas

Previo al evento en la Universidad Panamericana, la candidata Alejandra del Moral, sostuvo un encuentro con directivos de escuelas privadas del Valle de México, donde dejó en claro que, con trabajo y compromiso, entregará buenos resultados por la educación de los jóvenes mexiquenses.

Así mismo, la candidata aprovechó para reforzar algunos de sus compromisos con las escuelas y sus estudiantes, tales como:



Implementación del programa “Escuelas seguras”, para ampliar el sistema de video vigilancia alrededor de las instituciones educativas e instalar botones de pánico, además de constante patrullaje.

Reconocimiento a los maestros con excelencia educativa, con acciones de simplificación administrativa, subsidios y trámites para permisos escolares.

Gobierno facilitador de inversiones y de próximas generaciones en materia educativa.

Implementación y crecimiento del programa de útiles escolares, así como un fideicomiso promotor de la competitividad del desarrollo.

Vamos a trabajar unidos para que el #Edoméx siga siendo un polo de desarrollo educativo de calidad para niñas, niños y jóvenes. Gracias Directivos de Escuelas Privadas por sumarse a este proyecto. #AleGobernadora #UnirEsResolver #VotALE #VamosAGanar #Atizapán pic.twitter.com/EMom6TwM8K — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 22, 2023

¿Cuáles son las propuestas de la candidata, Alejandra del Moral a favor de los jóvenes?

Rumbo a las elecciones Edomex 2023, la candidata por la gubernatura, Alejandra del Moral, ha mencionado sus principales propuestas para con el pueblo mexiquense a lo largo de sus recorridos de campaña.

Estas son algunas de sus propuestas a favor de los jóvenes:

