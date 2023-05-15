¿Qué hicieron las candidatas de Edomex este lunes 15 de mayo?

Las candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex) en las elecciones 2023, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, comenzaron la séptima semana del periodo de campaña rumbo al domingo 4 de junio. Ante esto, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué actividades realizaron este lunes 15 de mayo de 2023.

Alejandra del Moral se encuentra con damnificados de las estancias infantiles en Toluca

La candidata del PRI, PAN y PRD, Alejandra del Moral, tuvo un encuentro con la industria textil Canaintex a las 08:30 horas, mientras que a las 12:15 horas se reunió con algunos damnificados de las extintas estancias infantiles en el Edomex.

Sexta semana de la Ruta de la Reconciliación. Vamos para adelante, conquistando corazones mexiquenses. #AleGobernadora #VotALE pic.twitter.com/6gaycenu4A — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 15, 2023

En el marco del Día del Maestro, Alejandra del Moral felicitó a las y los maestros mexiquenses: "Quiero asegurarles que, como gobernadora, trabajaré para preparar, apoyar y recompensar a los educadores de excelencia. Juntos, volveremos a poner a la educación entre las prioridades del gobierno".

En ese sentido, mostró las propuestas que tiene para las y los maestros mexiquenses, las cuales son cinco. En punto de las 19:00 horas, Alejandra del Moral participó en un espacio de debate en Twitter sobre los retos y alternativas en materia de seguridad para el Edomex.

¡Feliz #DíaDelMaestroYMaestra! Gracias por su entrega, pasión y compromiso con la educación de las niñas, niños y jóvenes. Vamos a trabajar en equipo para que el magisterio mexiquense siga siendo uno de los mejores del país. #AleGobernadora #UnirEsResolver #VotALE pic.twitter.com/DhSvsRZoG0 — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 15, 2023

Por su parte, Delfina Gómez compartió un video en su Twitter acerca de "los abusos y excesos de los gobernantes del Edomex", sobre los cuales afirma que se terminarán bajo su gobierno. En el marco del Día del Maestro, la morenista agradeció a todos sus compañeros y compañeras decentes en el Edomex.

En mi época como maestra, aprendí que la educación es el motor más poderoso para el cambio. Le doy las gracias de todo corazón a mis compañeras y compañeros docentes del #EdoMex que se levantan temprano todos los días con el único propósito de sembrar conocimiento y valores en… pic.twitter.com/VDTwJBOlFP — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 15, 2023

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) y Coahuila serán el próximo domingo 4 de junio, donde se elegirá a la siguiente gobernadora tras la salida de Alfredo del Mazo Maza.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

La candidata de Morena, Delfina Gómez, es maestra de profesión, además de ser allegada al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ganó la encuesta interna para ser la representante del partido guinda.

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Originaria de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral es la candidata por la coalición “Va por el Estado de México”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).