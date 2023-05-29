¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura en Edomex este lunes 29 de mayo?

A tan solo seis días de las elecciones Edomex 2023, así como las de Coahuila, es importante conocer las últimas actividades que realizan las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez este lunes 29 de mayo, a solo 3 días de que comience la veda electoral.

Alejandra del Moral sale en entrevista al aire

La candidata Alejandra del Moral participó en un programa de radio por la mañana de este lunes 29 de mayo. Posteriormente, compartió una de sus propuestas más populares: el salario familiar, el cual es un apoyo para todos los miembros de la familia.

En otro tweet, la candidata a la gubernatura de Edomex, compartió que faltan tan solo seis días para el día de las elecciones: "Las elecciones se ganan con votos, no con encuestas", escribió.

Las elecciones se ganan con votos, no con encuestas. Ayer demostramos que miles de corazones unidos pueden más y este 4 de junio #VamosAGanar. Esta va por mis hijos, por sus hijos y por el Estado de México. #AleGobernadora #VotALE #ALaVictoriaConAle pic.twitter.com/KPnrIbv1gp — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 29, 2023

Delfina Gómez visitó Jaltenco

Por su parte, Delfina Gómez también salió al aire en un programa de radio, posteriormente visitó Jaltenco para compartir algunas de sus propuestas. "Ustedes son la generación del cambio que logrará expulsar de esta tierra a los malos gobiernos del PRI, para traer un futuro lleno de esperanza y oportunidades", escribió en otro tweet.

Posteriormente, compartió su visita a Melchor Ocampo, donde también compartió parte de sus propuestas.

El apoyo que recibimos hoy en #Jaltenco demuestra que el cambio verdadero será una realidad en nuestro #Edomex. Todas, todes y todos ustedes son la fuerza de la transformación y este 4 de junio, con su voto, traeremos prosperidad a nuestra tierra y bienestar para nuestras… pic.twitter.com/akXEBaM4aE — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 29, 2023

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio; cabe destacar que las casillas abrirán a las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas, la veda electoral comenzará el 1 de junio, por lo que ya no se podrá hacer propaganda por ninguna de las candidatas.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

Esta es la segunda ocasión que Delfina Gómez, de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, contenderá por la gubernatura del estado, pues en 2017 perdió frente al priista Alfredo del Mazo Maza.

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Alejandra del Moral va con la coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.