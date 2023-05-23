¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura en Edomex este martes 23 de mayo?

A tan solo días del cierre de campañas para las elecciones Edomex 2023, las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez se encuentran visitando los últimos municipios de la entidad para invitar a las personas a que voten por ellas y sus propuestas.

Fuerza Informativa Azteca te trae las actividades que realizaron ambas candidatas a la gubernatura de Edomex para este martes 23 de mayo de 2023.

Delfina Gómez celebra el Día del Estudiante

A través de una publicación en sus redes sociales, la morenista Delfina Gómez celebró a todas las y los alumnos en el marco del Día del estudiante.

¡Felicidades a todas las niñas, niños y jóvenes estudiantes del #EdoMex! Hoy celebro su esfuerzo y perseverancia en busca de conocimiento. Ustedes son el presente y el futuro de nuestro estado y, como maestra que fui, me emociona ver cómo se preparan para enfrentar nuevos… pic.twitter.com/ZwubDmKr5H — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 23, 2023

Asimismo, inició este martes 23 de mayo visitando Luvianos, el municipio mexiquense número 100 en su campaña; posteriormente visitó Otzoloapan.

#EnVivo Llegamos a #Otzoloapan con las propuestas del cambio verdadero que queremos en #Edomex. ¡Pondremos fin a años de malos gobiernos!#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio



Entra aquí 👇🏻https://t.co/V16hVVXiZu — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 23, 2023

Alejandra del Moral visita Coatepec Harinas

Alejandra del Moral compartió su agenda para este martes 23 de mayo; en punto de las 10:00 horas se encontró en Coatepec Harinas, posteriormente fue a Tonatico, Villa Guerrero, Malinalco y Ocuilan al último. Por otro lado, compartió algunas de sus propuestas para este Día del Estudiante.

Vamos a apoyar a las y los jóvenes de #CoatepecHarinas y de todo el #Edoméx con créditos para que se hagan de su primer hogar. ¡Cuento con ustedes para hacer realidad #ViviendaJoven el 4 de junio! #AleGobernadora #UnirEsResolver #VamosAGanar #VotALE pic.twitter.com/XagSYdspzV — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 23, 2023

Alejandra del Moral visita Tonatico, en donde compartió el salario rosa y consiste en apoyar a más mujeres y a sus familias "a salir adelante".

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones Edomex 2023, asi como las de Coahuila, se harán el próximo domingo 4 de junio del presente año. Fue el pasado lunes 3 de abril cuando el periodo de campaña dio comienzo en Edomex y Coahuila; en ese sentido terminará el miércoles 31 de mayo.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

La candidata, Delfina Gómez, es de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT).

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Alejandra del Moral, por otro lado, es candidata a la gubernatura por la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México.