¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura de Edomex este miércoles 17 de mayo?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué actividades realizaron las candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex), Alejandra del Moral y Delfina Gómez, este 17 de mayo de 2023.

A tan solo un día de que ocurra el segundo debate, las candidatas se encuentran preparándose para el último ejercicio previo al día de las elecciones 2023. En ese sentido, están visitando el mayor número de municipios de la entidad.

Alejandra del Moral comparte su propuesta de salario familiar

La candidata Alejandra del Moral compartió su propuesta de salario familiar, el cual trata de que un apoyo a todas las familias mexiquenses para mejorar su calidad de vida y que todos los integrantes tengan más oportunidades para alcanzar sus metas.

Con #SalarioFamiliar vamos a apoyar a las familias mexiquenses para mejorar su calidad de vida y que todos sus integrantes tengan más oportunidades para alcanzar sus metas. #AleGobernadora #UnirEsResolver #VotALE pic.twitter.com/FX5XrmXVqE — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 17, 2023

Delfina Gómez llama a los mexiquenses a votar por Morena

Por su parte, la candidata de Morena, Delfina Gómez, llamó a los ciudadanos a marcar la boleta con "la única opción que hará valer la voz y la confianza de las y los mexiquenses".

Salir a votar este 4 de junio es el primer paso para el cambio. No olvides marcar en tu boleta la única opción que hará valer la voz y la confianza de las y los #mexiquenses. ¡En esta jornada electoral, haremos historia en el #EdoMex! #DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio pic.twitter.com/OqqJOho6As — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 17, 2023

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) y Coahuila serán el próximo domingo 4 de junio, donde se elegirá a la siguiente gobernadora tras la salida de Alfredo del Mazo Maza. Desde ya, las elecciones en el estado son consideradas las más grandes de la historia de la entidad.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

Delfina Gómez, apoyada por el partido guinda, es cercana al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto es considerada como una de las fortalezas de la candidata. Cabe recordar que esta sería la segunda ocasión que buscará la gubernatura, pues contendió en 2017, cuando se enfrentó al actual gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza.

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Alejandra del Moral, abanderada por la coalición Va Por el Estado de México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, tiene como fortaleza su amplia carrera en la política a sus 39 años, pues se afilió al tricolor desde 1999.