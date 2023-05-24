¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura en Edomex este miércoles 24 de mayo?

En el marco de la recta final de las elecciones Edomex 2023, es importante qué actividades realizaron las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez este miércoles 24 de mayo de 2023. Cabe destacar que solo faltan 11 días para la jornada electoral.

Alejandra del Moral visita Zacualpan este miércoles 24 de mayo

Alejandra del Moral compartió su agenda para este miércoles 24 de mayo, la cual comenzó a las 10:00 horas en Zacualpan, después en Texcaltitlán, Temascaltepec y finalmente en Valle de Bravo.

Asimismo, a través de sus redes sociales compartió que faltan 11 días para el día de las elecciones y que el salario familiar es una de sus propuestas más relevantes.

#VamosAGanar porque somos el cambio que construye hacia el futuro. Con la participación, fuerza y valentía de las y los mexiquenses, este 4 de junio lo haremos realidad. #AleGobernadora #UnirEsResolver #VotALE pic.twitter.com/nGSQzX0IAG — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 24, 2023

Delfina Gómez visita Atlacomulco este miércoles 24 de mayo

Por su parte, la candidata morenista Delfina Gómez compartió a través de Twitter que a lo largo del día visitará Acambay, Atlacomulco, Jocotitlán y Lerma.

#EnVivo Iniciamos nuestro día en #Acambay para compartir las propuestas con la gente que anhela un cambio verdadero en el #Edomex. ¡Juntos haremos historia logrando el amanecer mexiquense!#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio https://t.co/JDDWESnEhk — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 24, 2023

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones 2023, en Edomex y Coahuila, donde además de la gubernatura se elegirán 25 diputaciones locales, se harán el próximo domingo 4 de junio. El periodo de campaña en ambas entidades finalizarán el miércoles 31 de mayo.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

La candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT) tiene como representante a Delfina Gómez, quien ya contendió por la gubernatura del Edomex en 2017, cuando quedó electo el actual gobernador Alfredo del Mazo Maza.

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

La coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza, tiene como candidata a Alejandra Moral, quien en 2018 se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Económico del Edomex.