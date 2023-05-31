¡Último día de campaña! Esto hicieron las candidatas a la gubernatura en Edomex este miércoles 31 de mayo

Este miércoles 31 de mayo es el último día de campaña donde las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez pueden llamar a la población a votar por ellas, ante esto, es importante dar a conocer cuáles fueron las últimas actividades realizadas por las aspirantes a la gubernatura del Estado de México (Edomex).

Delfina Gómez visita Jilotepec en su último día de campaña

Delfina Gómez, por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), visitó Jilotepec en su último día de campaña, aclaró estar "muy feliz" por el apoyo que ha recibido en los últimos meses y llamó al voto el próximo domingo 4 de junio.

#EnVivo Iniciamos en #Jilotepec este último día de campaña muy felices por todo el apoyo que hemos recibido en estos meses. ¡Este 4 de junio, con tu voto, lograremos el cambio verdadero en el #Edomex!#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio



Entra aquí https://t.co/yPuBS7R8Ol — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 31, 2023

Alejandra del Moral comparte una de sus propuestas más populares: el Salario Rosa

La candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, hizo un video que compartió en sus redes sociales, en ese habló acerca de las propuestas más populares de su candidatura: el Salario Rosa. Posteriormente, llamó a que las personas voten por el cambio el próximo domingo 4 de junio.

El Salario Rosa es un programa que ayuda a las familias y empodera a las mujeres, por eso debemos protegerlo y hacerlo crecer…amigas beneficiarias, les pido su apoyo y respaldo para lograrlo. ¡Este 4 de junio vota valiente, vota Ale Del Moral! #AlaVictoriaConAle #AleGobernadora… pic.twitter.com/1YbZmoFQYB — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 31, 2023

Alejandra del Moral pide a la población no quedarse sin votar, pues es un derecho, además de un compromiso para construir un mejor Estado de México. De igual manera dejó el link para saber cómo ubicar las casillas.

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones 2023 en el Estado de México, así como en Coahuila, tendrán lugar el próximo domingo 4 de junio. Cabe recordar que las casillas abrirán a las 8:00 horas y cerrarán en punto de las 18:00 horas.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

Delfina Gómez forma parte de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, contenderá por la gubernatura del estado, esta sería la segunda ocasión que participaría en los comicios.

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza, contenderá por primera vez por este cargo.