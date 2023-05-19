Actividades que hicieron las candidatadas a la gubernatura de Edomex este viernes 19 de mayo

Estas son las actividades que realizaron las candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex) este viernes 19 de mayo de 2023, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Cabe destacar que fue el pasado jueves 18 de mayo cuando se llevó a cabo el segundo debate.

Delfina Gómez recuerda blusa que utilizó en segundo debate de Edomex

La candidata morenista, Delfina Gómez, recordó la blusa que utilizó en el segundo debate de Edomex, además aclaró que se la obsequiaron en Donato Guerra y prometió usarla para el ejercicio.

La blusa que vestí ayer me la obsequiaron en #DonatoGuerra y prometí que la usaría en el Segundo #DebateEdomex. Todo mi respeto al trabajo de las mujeres de nuestros pueblos originarios y a las artesanías que elaboran con tanto cariño.#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio pic.twitter.com/aOmZimhKgt — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 19, 2023

Delfina Gómez compartió su visita a Zacualpan donde afirmó: "¡Juntos acabaremos con 100 años de malos gobiernos!".

Muy felices iniciamos este día en #Zacualpan con las y los mexiquenses que anhelan un cambio verdadero en nuestro estado. Vamos súper requetebién y juntos lograremos terminar con la larga noche de 100 años en el #Edomex.#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio pic.twitter.com/nu4bf1xbqg — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 19, 2023

Cerca de las 14:00 horas, Delfina Gómez se encontró en Sultepec.

#EnVivo Ya estamos en #Sultepec para hablar sobre el cambio verdadero que buscamos para el #Edomex. ¡Pronto llegará el amanecer mexiquense!#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio



entra aquíhttps://t.co/QbuYwzbU8f — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 19, 2023

Alejandra del Moral recordó momentos clave del debate, como fue el caso donde presentó parte de sus propuestas. Además, compartió un gráfico de comparación contra su contrincante Delfina Gómez.

#ComparaYElige quién tiene la capacidad de tomar decisiones para poder resolver. Cuando vayas a votar piensa en tu fututo y en el de tu familia. ¡Ya los alcanzamos y les vamos a ganar! #AleGobernadora #VotALE pic.twitter.com/rIgRrPaqOU — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 19, 2023

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones Edomex 2023 se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio, donde se renovará la gubernatura tras la salida del integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

Delfina Gómez contenderá por segunda ocasión por la gubernatura de Edomex; la primera ocasión fue en 2017, cuando quedó electo el actual gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Mazal. La candidata morenista buscará quitar del poder al tricolor después de más de 90 años en la entidad.

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Alejandra del Moral comenzó su carrera desde muy joven, cuando a la edad de 25 años se convirtió en la presidenta municipal más joven de Cuautitlán Izcalli. En 2018 fue candidata al Senado de la República; sin embargo, perdió frente a la candidata de Morena.