¿Qué se elige y quiénes son los candidatos en las elecciones de Guatemala 2023?

El fin de semana se realizarán las elecciones de Guatemala 2023, donde los votantes exigen gobernadores que puedan combatir la corrupción, la inflación y la violencia que se vive en el país. Aquí todo lo que debes saber sobre la contienda.

Aunque de acuerdo con las encuestas ninguno de los candidatos podría alcanzar los votos suficientes para ganar, por lo que el escenario se prepara para una segunda vuelta entre los dos más fuertes, que se realizaría el 20 de agosto.

El candidato que resulte ganador sustituirá al actual mandatario Alejandro Giammattei el 14 de enero de 2024.

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El momento llegó.

Tú votas, tú eliges, tú decides.

Participa este 25 de junio en las elecciones generales.



¡Por unas elecciones libres e inclusivas!#CaminoALasElecciones #EleccionesGT2023 🗳️ pic.twitter.com/NnYJQBJSvS — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) June 23, 2023

¿Cuándo son las elecciones de Guatemala 2023?

Las elecciones generales de Guatemala 2023 se realizarán el próximo domingo 25 de junio, fecha en la que los guatemaltecos saldrán a las urnas para elegir un presidente, un vicepresidente, 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

¿Quiénes son los candidatos en las elecciones de Guatemala 2023?

Hay más de 20 aspirantes que contenderán por la presidencia en las elecciones de Guatemala 2023, muchos de ellos han realizado múltiples intentos por ganar en las urnas.

Estos son los tres candidatos favoritos y que tienen más probabilidad de ganar en la contienda presidencial de un país sumido en la corrupción.

Las Juntas Receptoras de Votos (JRVs), desempeñan un rol fundamental el día de las elecciones.



Este domingo más de 24,500 JRVs estarán a cargo de las mesas de votación para que el ciudadano pueda emitir su voto.



¡Por unas elecciones transparentes y eficientes! pic.twitter.com/yId3uhZeT6 — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) June 23, 2023

Edmond Mulet

Con 72 años, es el candidato del partido creado por él mismo. Esta será la segunda vez que se presenta en las elecciones presidenciales, sin embargo, en esta ocasión tiene más probabilidades que la anterior.

Zury Ríos

Zury Mayté Ríos Sosa, de 55 años, podría convertirse en la primera presidenta de Guatemala, ya que cuenta con gran aceptación de los guatemaltecos. Este es su cuarto intento por ganar la presidencia.

Sandra Torres

Conocida por haber sido primera dama de Guatemala entre 2008 y 2011, ahora busca regresar a la Casa Crema pero como la líder del país. Sus aspiraciones son tan altas que incluso se divorció del expresidente Colom, ya que la ley del país le impide a los familiares directos de los expresidentes contender por el cargo.

Con información de agencias

