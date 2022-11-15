Elecciones intermedias de EU: Arizona tendrá gobernadora demócrata

Kari Lake, una de las candidatas republicanas de más alto perfil en las elecciones intermedias por abrazar las falsas afirmaciones de fraude electoral del expresidente Donald Trump en 2020, perdió la carrera para convertirse en la próxima gobernadora de Arizona, segú las proyecciones de MSNBC y Edison este lunes 14 de noviembre.

La reñida contienda por la gobernación entre Lake y la demócrata Katie Hobbs fue una de las más significativas en las elecciones intermedias porque Arizona es un estado campo de batalla y se espera que desempeñe un papel fundamental en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Kari Lake había prometido prohibir la votación por correo en Arizona. Los teóricos de la conspiración afirman falsamente que este tipo de votación es vulnerable al fraude, alimentando la desconfianza entre los votantes sobre la seguridad de un método de votación utilizado por cientos de miles de estadounidenses.

Kari Lake, una expresentadora de noticias de televisión, fue uno de una serie de candidatos republicanos alineados con Trump que perdieron carreras estatales en en estas elecciones intermedias.

El conteo de votos en Arizona continuó durante casi una semana después de las elecciones del 8 de noviembre. Arizona exige que se verifiquen las firmas de los votantes en las boletas anticipadas antes de que se procesen. El conteo se retrasó este año porque cientos de miles de votos anticipados se depositaron en los buzones el día de las elecciones, dijeron las autoridades.

Democracy is worth the wait.



Thank you, Arizona.



I am so honored and so proud to be your next Governor. pic.twitter.com/O6ZFSHbIBe — Katie Hobbs (@katiehobbs) November 15, 2022

Influencia demócrata

La derrota de Kari Lake derrota coronó una semana triunfal para los demócratas, que desafiaron las esperanzas de los republicanos de una "ola roja" en las elecciones intermedias.

Los demócratas mantuvieron su control del Senado de Estados Unidos después de mantener los escaños en los estados indecisos de Arizona y Nevada, con la vicepresidenta Kamala Harris con el voto de desempate. El partido podría obtener el control de la mayoría absoluta si el senador demócrata Raphael Warnock vence al retador republicano Herschel Walker en una segunda vuelta en Georgia el 6 de diciembre, reforzando la influencia demócrata sobre comités, proyectos de ley y selecciones judiciales.

Las victorias demócratas en una serie de elecciones para gobernadores, congresistas y legisladores desafiaron las expectativas de que los votantes los castigarían por la inflación récord, incluidos los altos precios de la gasolina y los alimentos durante estas elecciones intermedias. En cambio, los demócratas pudieron frenar sus pérdidas, en parte al movilizar a los votantes enojados por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho constitucional al aborto.

Aún así, los republicanos continuaron acercándose al control de la Cámara de Representantes. Hasta el lunes, los republicanos habían obtenido 212 escaños y los demócratas 206, y se necesitaban 218 para obtener la mayoría.

Podrían pasar varios días antes de que se conozca el resultado de suficientes contiendas para determinar qué partido controlará la cámara de 435 escaños.

Biden venció por poco a Trump en Arizona durante las elecciones de 2020. Hobbs, la actual secretaria de estado de Arizona, saltó a la fama nacional cuando defendió los resultados de las elecciones del estado contra las afirmaciones de fraude electoral de Trump.